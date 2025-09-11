В Барнауле утвердили график начала отопительного сезона
С 22 сентября начнется старт подачи тепла в жилые дома по заявкам жителей
11 сентября 2025, 17:10, ИА Амител
Администрация Барнаула подписала постановление о старте отопительного периода 2025/2026 года. Согласно документу, подача тепла на объекты социальной сферы (школы, детские сады, больницы) начнется с 15 сентября по заявкам учреждений.
Ключевые даты:
-
с 15 сентября – начало подключения отопления социальных объектов;
-
с 22 сентября – старт подачи тепла в жилые дома по заявкам жителей.
Контроль за запуском систем отопления возложен на районные администрации. Теплосетевое подразделение СГК готово принимать заявки от муниципальных учреждений с 15 сентября.
По данным СГК, магистральные и более 80% внутриквартальных теплосетей уже заполнены теплоносителем и подготовлены к началу сезона. Особое внимание будет уделено безопасности и бесперебойной работе систем теплоснабжения.
Напомним, в 2024 году отопительный сезон стартовал в Барнауле 16 сентября, а завершился 5 мая 2025 года.
17:28:13 11-09-2025
урра, давненько я не видел в квитанции сумму отопления!
17:58:35 11-09-2025
Ничего не понятно. Теперь нет официальной даты начала отопительного сезона? Т.е. гипотетически, если заявки от дома не будет- тепло не будет подаваться всю зиму)) Да уж...
19:11:05 11-09-2025
Гость (17:58:35 11-09-2025) Ничего не понятно. Теперь нет официальной даты начала отопит... Каждый год так пишут - по заявкам жителей. Это не означает, что, если никто не обратится в ЖЭУ, отопление не станут включать.
22:50:06 11-09-2025
Светлана (19:11:05 11-09-2025) Каждый год так пишут - по заявкам жителей. Это не означает, ... Нет далеко не каждый год. Что- то про заявки с прошлого года замаячило..
А накой тогда писать по заявкам? Типа на улице + 20, но заявка жителей была)))
Существуют нормативы, но СГК они по- понятным причинам не нравятся, вот и пытаются эти нормы обойти вдоль и поперек, прикрываясь какими- то заявками. А факту включают только батареи в подъезде и все... И плата уже идет по полной для всех! Проверенно! А в квартире его нет- или один стояк ели теплится начинает..А когда звонишь и говоришь, но как же так, знаете, что отвечают- внимание" А вы что замерзли?!"
18:03:58 11-09-2025
Что значит по заявкам жителей? Т.е. я( он, она) может просто позвонить и в единоличном порядке подать заявку))
Или же нужно согласия большинства жителей и голосование? Что вообще за ерунда такая- есть нормы по температурам, когда отопительный сезон должен начинаться.И это для всех, а не пожеланию...Что это за новшество такое администрации Барнаула?
18:05:57 11-09-2025
Понятно, если жители подадут заявку для них отопительный сезон начнется, а если- нет, то нет что ли???
Когда официальная дата начала отопительного сезона в Бсрнауле, не по заявкам, а для всех?
18:13:20 11-09-2025
Включат в подъездах и у некоторых счастливчиков, а платить будут все! Несмотря, что тепла в квартире нет и ждать его еще недели две...Уже устоявшая практика в Барнауле. И что делать жителям у которых нет индивидуальных приборов учета( таких большинство) и поставить их нельзя? Когда этот беспредел закончится? Да и потом у одних жара в доме,а оплата меньше, чем у тех, у кого батареи ели теплятся, а оплата конская всю зиму. Вся правда об отоплении в Барнауле как она есть.((
19:04:54 11-09-2025
По заявкам радиослушателей. Кому заявку заявлять? В УК?
19:20:42 11-09-2025
Типа без умоляющей заявки тепла вообще не будет (при том, что теплоснабжение оплачивается ежемесячно независимо от сезона!)? Чтобы не гадать на кофейной гуще (когда же приступать к обогреву?), тепло надлежит подавать в первую же неделю наступления осени (как говорится, 'жар костей не ломит'), хотя бы слегка для начала!
21:20:02 11-09-2025
я заявляю что мне нужно тепло!
всё? заявка принята?
21:44:14 11-09-2025
Гость (21:20:02 11-09-2025) я заявляю что мне нужно тепло!всё? заявка принята?...
Мужика горячего найдите!
08:59:25 12-09-2025
СГК (21:44:14 11-09-2025) Мужика горячего найдите!... два горячих разгоряченных мужыка способны на многое!
21:35:16 11-09-2025
Бред какой-то...Одним будет " тепло" в в
8- 10 градусов, другим холодно при+20 на улице. И что теперь? Опять людей сталкивпют...Дата начала отопительного сезона должна быть для всех одна и адекватная. И она не должна зпаисить не от хотелок СГК или БТСК, ни также от желания жителей в ту или иную сторону.
22:03:16 11-09-2025
Подача отопления в мкд по всей России регулируется Постановлением Правительства РФ номер 354 от 06.05.2011 ( в ред от 07.03.2025), где указаны погодные условия для подачи отопления в мкд. И регионы обязаны исполнять сей документ, а не ссылаться на какие то заявки.
22:41:21 11-09-2025
Одни жопашники отписались) реально по вечерам холодно становится. Тепло подавать необходимо. Вы разоритесь или есть перестанете, если отопление дадут?
23:26:29 11-09-2025
Страшно даже представить сумму в квитанции с отоплением 🤦
00:00:57 12-09-2025
Спокойно можно подождать до 1 октября. На улице тепло очень даже, уже не говоря о квартирах.
19:30:43 13-09-2025
Гость (00:00:57 12-09-2025) Спокойно можно подождать до 1 октября. На улице тепло очень ... Не раньше 1 октября
19:54:12 13-09-2025
Гость (00:00:57 12-09-2025) Спокойно можно подождать до 1 октября. На улице тепло очень ... Ты спокойно можешь и до 1 января ждать. В квартирах уже реально холодно! Достали ждуны и нищеброды.
00:02:10 12-09-2025
Как будет среднесуточная температура в течении 5 дней подряд ниже +8, тогда и включать, так в законе и прописано.
08:30:57 12-09-2025
ЗАЯВКА ПОДАЕТСЯ В УК (по телефону, на электронный адрес....) . Если Управляющая организация не реагирует, звонить на телефон администраций районов . Похолодание с 22 сентября, отопление всем включат.
09:01:05 12-09-2025
вы что отопление надо включать не раньше конца октября. Сейчас от жары задыхаться будем. А они ведь на полную врубят не сомневайтесь
09:04:20 12-09-2025
Гость (09:01:05 12-09-2025) вы что отопление надо включать не раньше конца октября. Сейч... есть платная услуга временного отключения?
11:05:55 12-09-2025
Сумма все сошли кто живёт на 1 этапах естественно холодно. У многих дети. У нас на 2 этаже бабка живёт у нее постоянна окна открыты. И что теперь из за нее не включать отопление. Это бред. Мы уже обогреватель включаем периодически . Кому жарка отключите отопление откройте окно итд.
20:34:35 13-09-2025
Гость (11:05:55 12-09-2025) Сумма все сошли кто живёт на 1 этапах естественно холодно. У...
У меня дома +25 градусов. Душновато, окна открываем. А вот у соседей в угловых реально 17-18. Поэтому я зы то, чтобы уже включать отопление.
11:09:19 12-09-2025
А ещё СГК включит отопление это одно ещё нужно упрашивать ЖЭУ чтоб дом подключили в том году включили а нам не включали даже в минус ночью.
02:26:42 14-09-2025
Понятно. Пошел покупать обогреватель.
09:31:20 14-09-2025
У нас первый этаж. В квартире нереальный колотун. Дети с соплями. Какие нафиг заявки?? Мы вторую неделю с обогревателем!!!
05:58:02 15-09-2025
У нас дом бракованный и угловая. Холод . Сырость. Это каждый год ужас. Сентябрь, Май. Далее ждёшь в мае солнце и жару, чтобы стены прогреть, а в сентябре отопление. Уже жить от такого холода и сырости не хочется. Всегда проблемы в России с отоплением. Если бы умные сидели, то грамотно решали. В советское время 15 сентября включали, 15 мая отключали. Что за урод, придумал по заявкам включать. Гори он в аду. Хотя бы в данное время на ночь давали. Утром тяжело вставать. То воду отрубают, то от холода мучается. Это надо любить Россию за муки, которые устроили в думе и т.д.???
Транспорт плохо стал ходить. Зима приближается. Люди мёрзнуть будут на остановке. Боже дай от тебя правительство. А не сатанистов. Отопление сейчас уже надо в домах.
17:49:27 15-09-2025
Гость (05:58:02 15-09-2025) У нас дом бракованный и угловая. Холод . Сырость. Это каждый... Хорошо, что у вас есть, что ждать...тепла! А у нас ад начинаетсчюя с отопительного сезона! Батареи ели теплятся, плата конская, сидим с обогревателями- а 18 градусов говорят-норма!!! ВЛАЖНОСТЬ.Сырость.Вот так и живем. Если бы мне сказали, что после запуска отопления я буду в тепле всю зиму- то можно подождать отопительного сезона