В Барнауле утвердили график начала отопительного сезона

С 22 сентября начнется старт подачи тепла в жилые дома по заявкам жителей

11 сентября 2025, 17:10, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

Администрация Барнаула подписала постановление о старте отопительного периода 2025/2026 года. Согласно документу, подача тепла на объекты социальной сферы (школы, детские сады, больницы) начнется с 15 сентября по заявкам учреждений.

Ключевые даты:

с 15 сентября – начало подключения отопления социальных объектов;

с 22 сентября – старт подачи тепла в жилые дома по заявкам жителей.

Контроль за запуском систем отопления возложен на районные администрации. Теплосетевое подразделение СГК готово принимать заявки от муниципальных учреждений с 15 сентября.

По данным СГК, магистральные и более 80% внутриквартальных теплосетей уже заполнены теплоносителем и подготовлены к началу сезона. Особое внимание будет уделено безопасности и бесперебойной работе систем теплоснабжения.

Напомним, в 2024 году отопительный сезон стартовал в Барнауле 16 сентября, а завершился 5 мая 2025 года.