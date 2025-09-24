"Оторвали руку девочке". Новокузнецких врачей обвинили в непреднамеренном убийстве ребенка

Следственный комитет начал проверку по факту гибели младенца

24 сентября 2025, 15:22, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Новокузнецке Следственный комитет начал проверку после жалоб на действия врачей роддома № 1. Родственники роженицы утверждают, что в медицинском учреждении грубо приняли преждевременные роды и допустили гибель ребенка. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По словам сестры пациентки, женщину доставили в роддом на 22-й неделе беременности. Родственница заявляет, что врачи якобы вели себя хамски, не остановили схватки и во время вмешательства повредили тело младенца, оторвав ему руку. По ее словам, новорожденную девочку могли спасти.

В роддоме эту информацию опровергли. Руководство учреждения заявило, что готово предоставить фото- и видеоматериалы, подтверждающие правильность оказанной помощи. В медицинской организации также отметили, что пациентка подписала отказ и покинула учреждение.

В Следственном комитете России сообщили, что материалы проверки переданы в центральный аппарат. В ведомстве поручили возбудить уголовное дело для установления обстоятельств случившегося.

