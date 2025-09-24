"Оторвали руку девочке". Новокузнецких врачей обвинили в непреднамеренном убийстве ребенка
Следственный комитет начал проверку по факту гибели младенца
24 сентября 2025, 15:22, ИА Амител
В Новокузнецке Следственный комитет начал проверку после жалоб на действия врачей роддома № 1. Родственники роженицы утверждают, что в медицинском учреждении грубо приняли преждевременные роды и допустили гибель ребенка. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
По словам сестры пациентки, женщину доставили в роддом на 22-й неделе беременности. Родственница заявляет, что врачи якобы вели себя хамски, не остановили схватки и во время вмешательства повредили тело младенца, оторвав ему руку. По ее словам, новорожденную девочку могли спасти.
В роддоме эту информацию опровергли. Руководство учреждения заявило, что готово предоставить фото- и видеоматериалы, подтверждающие правильность оказанной помощи. В медицинской организации также отметили, что пациентка подписала отказ и покинула учреждение.
В Следственном комитете России сообщили, что материалы проверки переданы в центральный аппарат. В ведомстве поручили возбудить уголовное дело для установления обстоятельств случившегося.
17:30:35 24-09-2025
Вот и надо во всех родовых залах поставить камеры, чтобы было ясно кто виноват ( если не стирут конечно запись ). Но тогда и роды некому будет принимать скоро....
20:28:43 24-09-2025
Гость (17:30:35 24-09-2025) Вот и надо во всех родовых залах поставить камеры, чтобы бы... В церкву пусть рожать идут.
22:12:40 24-09-2025
Гость (17:30:35 24-09-2025) Вот и надо во всех родовых залах поставить камеры, чтобы бы...
Может ещё у гинекологов? Вы вообще представляете что такое родовой зал?