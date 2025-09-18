В России увеличат пособия по беременности и больничные на детей в 2026 году

Прежде всего увеличатся те пособия, которые зависят от зарплаты

18 сентября 2025

Дети / Фото: amic.ru

С начала 2026 года россиян ждет заметное увеличение выплат по беременности и родам, а также больничных по уходу за ребенком. Об этом ТАСС рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, входящая в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Главное изменение связано с ростом минимального размера оплаты труда. Поскольку с 1 января МРОТ повысится, минимальная выплата по больничному для ухода за ребенком составит не менее 27 тысяч рублей в месяц, подчеркнула парламентарий.

«Кроме того, изменится база для расчета страховых взносов, что приведет к увеличению максимального размера пособий. По прогнозу, выплаты по беременности и родам вырастут примерно на 20%», – отмечается в материале ТАСС.

Помимо этого, с 1 февраля 2026 года будет проведена индексация материнского капитала. Его окончательный размер пока не установлен, но корректировка позволит учесть уровень инфляции и повысить доступность мер поддержки для семей с детьми.

