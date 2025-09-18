В России увеличат пособия по беременности и больничные на детей в 2026 году
Прежде всего увеличатся те пособия, которые зависят от зарплаты
18 сентября 2025, 11:15, ИА Амител
С начала 2026 года россиян ждет заметное увеличение выплат по беременности и родам, а также больничных по уходу за ребенком. Об этом ТАСС рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, входящая в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Главное изменение связано с ростом минимального размера оплаты труда. Поскольку с 1 января МРОТ повысится, минимальная выплата по больничному для ухода за ребенком составит не менее 27 тысяч рублей в месяц, подчеркнула парламентарий.
«Кроме того, изменится база для расчета страховых взносов, что приведет к увеличению максимального размера пособий. По прогнозу, выплаты по беременности и родам вырастут примерно на 20%», – отмечается в материале ТАСС.
Помимо этого, с 1 февраля 2026 года будет проведена индексация материнского капитала. Его окончательный размер пока не установлен, но корректировка позволит учесть уровень инфляции и повысить доступность мер поддержки для семей с детьми.
Ранее сообщалось, что семейную ипотеку надо расширить на все семьи, где есть ребенок до 18 лет – письмо с таким предложением Российская гильдия риелторов направила в правительство России.
Комментарии 0