СМИ: Ответственность за атаку на Брянскую область взяла на себя группировка РДК*
В социальных сетях появились кадры якобы из региона, на которых мужчины держат флаг организации
02 марта 2023, 18:38, ИА Амител
Ответственность за нападение на Климовский район Брянской области взял на себя "Русский добровольческий корпус"* (РДК*). Как сообщает "МК", в социальных сетях появились кадры из Брянской области, на которых мужчины держат флаг с некоей символикой.
Telegram-канал Mash подчёркивает, что группировка регулярно "работает по приказу ВСУ и используется украинскими спецслужбами, чтобы таким образом снять с официального Киева подозрения в терроризме".
Сам РДК* состоит преимущественно из российских неонацистов, которые перешли на сторону Украины.
Напомним, утром 2 марта губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Брянскую область проникли диверсанты, где напали на машину. ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что в регионе идёт боестолкновение с украинскими диверсантами. Среди местных жителей якобы есть погибшие и раненые.
Позднее СМИ сообщили, что в ближайшие часы президент Путин якобы может провести экстренное заседание Совета безопасности по ситуации в Брянской области.
* Признан в России террористическим и запрещён
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