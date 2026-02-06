Пациенты с онкозаболеваниями из стран Средней Азии приезжают лечиться на Алтай
Даже в государствах с развитой онкологической службой, например в Казахстане, люди выбирают лечение в Барнауле
06 февраля 2026, 14:53, ИА Амител
Жители стран Средней Азии стали активнее приезжать в Алтайский край за специализированной онкологической помощью — об этом рассказал на пресс‑конференции ТАСС главный внештатный онколог региона, главный врач краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов, сообщают "Вести Алтай".
По его словам, до пандемии COVID‑19 такая практика была широко распространена: например, в 2019 году в краевом онкодиспансере прошли лечение более 100 граждан среднеазиатских республик.
В период эпидемии возникли существенные сложности с приездом пациентов из‑за ограничительных мер, однако сейчас поток иностранных больных постепенно восстанавливается.
Игорь Вихлянов уточнил, что среди приезжающих пациентов преобладают случаи распространенных онкологических заболеваний — колоректального рака, рака легкого и рака простаты. При этом он отметил, что даже в странах с развитой онкологической службой, например в Казахстане, люди выбирают лечение в Барнауле.
Основной причиной такого выбора, по мнению специалиста, стала удобная транспортная логистика: для многих жителей Средней Азии добраться до Барнаула оказывается проще, чем до республиканских онкоцентров в своих странах.
Ранее онколог назвал три основных способа снизить риск рака в любом возрасте. Отказ от курения и алкоголя, контроль веса и борьба с опасными инфекциями — ключевые меры профилактики онкологических заболеваний.
15:00:39 06-02-2026
Из Средней Азии лечат, а местные стоят в очереди? Недавно писали, что приема онколога ждут 2 недели и более.
15:11:36 06-02-2026
ага, логистика))) да там просто врачей нет, стоят прекрасно оборудованные центры, а спецов нет, только местные кадры, русских-то выгнали, а самим не по уму оказалось
15:22:12 06-02-2026
Это успешный успех. Правда не мало жителей Алтайского края умирают от онко в процессе обследований так и не дождавшись лечения, а многие кто проходит "химию" вынуждены каждый раз за сто верст ехать в Барнаул, но это же досадные мелочи и не более.
15:34:24 06-02-2026
Нехорошо всё это - медицина достояние народов России.
15:45:03 06-02-2026
Тогда где наши кадры? Вот когда "их" кадры займут здесь все вакансии, тогда вообще не попадём и к гастробайтерским специалистам. Там взятка образ жизни, как у российских коррупционеров.
15:54:32 06-02-2026
гость (15:45:03 06-02-2026) Тогда где наши кадры? Вот когда "их" кадры займут здесь в... наши онкологи мастера раздеть клиента
16:47:45 06-02-2026
гость (15:45:03 06-02-2026) Тогда где наши кадры? там где платят
16:28:57 06-02-2026
Дайте Славгороду уролога...
19:42:53 06-02-2026
Своих отправляем домой помирать, найти не могут болячку!!!!! Позор Минздрава , довыдавались лицензий платным клиникам, теперь некуда идти и лечится, только платно, а денег не хватает! Вот и мучаемся с недалёким министрами капиталистами, своими руками социализм возвращают!