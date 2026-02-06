Пациенты с онкозаболеваниями из стран Средней Азии приезжают лечиться на Алтай

Даже в государствах с развитой онкологической службой, например в Казахстане, люди выбирают лечение в Барнауле

Жители стран Средней Азии стали активнее приезжать в Алтайский край за специализированной онкологической помощью — об этом рассказал на пресс‑конференции ТАСС главный внештатный онколог региона, главный врач краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов, сообщают "Вести Алтай".

По его словам, до пандемии COVID‑19 такая практика была широко распространена: например, в 2019 году в краевом онкодиспансере прошли лечение более 100 граждан среднеазиатских республик.

В период эпидемии возникли существенные сложности с приездом пациентов из‑за ограничительных мер, однако сейчас поток иностранных больных постепенно восстанавливается.

Игорь Вихлянов уточнил, что среди приезжающих пациентов преобладают случаи распространенных онкологических заболеваний — колоректального рака, рака легкого и рака простаты. При этом он отметил, что даже в странах с развитой онкологической службой, например в Казахстане, люди выбирают лечение в Барнауле.

Основной причиной такого выбора, по мнению специалиста, стала удобная транспортная логистика: для многих жителей Средней Азии добраться до Барнаула оказывается проще, чем до республиканских онкоцентров в своих странах.

Ранее онколог назвал три основных способа снизить риск рака в любом возрасте. Отказ от курения и алкоголя, контроль веса и борьба с опасными инфекциями — ключевые меры профилактики онкологических заболеваний.