Памятник героям ВОВ хотят демонтировать в армянском городе Артик
На эти цели власти выделили четыре миллиона драмов
27 июля 2025, 10:30, ИА Амител
Власти армянского города Артик намерены демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата парламента от фракции "Армения" Мгера Мелконяна.
С его слов, общественных обсуждений по этому поводу никто не проводит, а жителей города о демонтаже и переносе монумента не уведомляют.
Мелконян уверен, что таким образом идет атака на историческую память, а также на отношения Армении и России.
"Это не случайность. Это системная атака на нашу историческую память, на армяно-российские союзнические отношения, на символы победы наших соотечественников", – заявил депутат.
Парламентарий в феврале 2025 года направил руководству города письмо по поводу мемориала. Там ему ответили, что в повестке таких планов нет. Однако позже стало известно, что мэрия выделила четыре миллиона драмов на проектно-расчетные работы по демонтажу еще в июле 2023 года.
Кроме того, чиновник направил запрос о судьбе памятника в Министерство образования, науки, культуры и спорта.
«Согласно ответу министра, 3 июля 2025 года научно-методический совет при министерстве вынес положительное заключение по поводу демонтажа и переноса памятника», – сказал Мелконян.
При этом он подчеркнул, что памятник принадлежит народу, символизируя его победу, сопротивление и достоинство.
Помимо этого, член оппозиционного блока "Мать-Армения" Дереник Малхасян заявил в видеообращении, что причин для переноса мемориала нет: градостроительных проблем он не создает.
10:37:25 27-07-2025
Нужно что то с армянами решать ?
11:54:14 27-07-2025
Гость (10:37:25 27-07-2025) Нужно что то с армянами решать ?... На историческую родину гоу.
11:54:42 27-07-2025
Демонтировать армян из России...
12:05:47 27-07-2025
Плохие новости. Обидно .
14:38:41 27-07-2025
А что - обидно? Что они, считай, на могилы своих прадедов плюнули? Так это пусть их прадедам обидно будет.
А нам - запомнить. Крепко.
10:44:13 28-07-2025
Вот читаю и удивляюсь Самые старые ветераны ВОВ остались в Армении которые присутствовали на параде 80 победы на фашизмом Низкий поклон им И неужели правители Армении не уважают своих ветеранов Стыд и позор
11:30:35 28-07-2025
Гость (10:44:13 28-07-2025) Вот читаю и удивляюсь Самые старые ветераны ВОВ остались в А...
С правителями все давно ясно. Но вот если простые граждане это допустят... Пусть потом не удивляются " а нас за шо?"