На эти цели власти выделили четыре миллиона драмов

27 июля 2025, 10:30, ИА Амител

Здание правительства Армении / Фото: Tigran Kharatyan / unsplash.com

Власти армянского города Артик намерены демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата парламента от фракции "Армения" Мгера Мелконяна.

С его слов, общественных обсуждений по этому поводу никто не проводит, а жителей города о демонтаже и переносе монумента не уведомляют.

Мелконян уверен, что таким образом идет атака на историческую память, а также на отношения Армении и России.

"Это не случайность. Это системная атака на нашу историческую память, на армяно-российские союзнические отношения, на символы победы наших соотечественников", – заявил депутат.

Парламентарий в феврале 2025 года направил руководству города письмо по поводу мемориала. Там ему ответили, что в повестке таких планов нет. Однако позже стало известно, что мэрия выделила четыре миллиона драмов на проектно-расчетные работы по демонтажу еще в июле 2023 года.

Кроме того, чиновник направил запрос о судьбе памятника в Министерство образования, науки, культуры и спорта.

«Согласно ответу министра, 3 июля 2025 года научно-методический совет при министерстве вынес положительное заключение по поводу демонтажа и переноса памятника», – сказал Мелконян.

При этом он подчеркнул, что памятник принадлежит народу, символизируя его победу, сопротивление и достоинство.

Помимо этого, член оппозиционного блока "Мать-Армения" Дереник Малхасян заявил в видеообращении, что причин для переноса мемориала нет: градостроительных проблем он не создает.