Памятник Ленину в центре Барнаула планируют отремонтировать со второй попытки
Монумент на площади Советов является объектом культурного наследия
19 июля 2025, 08:00, ИА Амител
На ремонт памятника Владимиру Ленину на площади Советов в самом центре Барнаула планируют потратить около 636 тысяч рублей. Информация появилась на сайте госзакупок. Это уже второй аукцион, первый прошел безуспешно. Торги планировалось провести 11 июля. Однако никто из потенциальных подрядчиков не пожелал принять в них участие.
Новые заявки на участие в торгах принимают до 30 июля. Скульптуру вождя демонтируют, почистят, а после починки постамента вернут на место. В документах подчеркивается, что памятник является объектом культурного наследия региона.
От подрядчика требуется устранить сколы и трещины на гранитных блоках постамента, обновить гранитную плитку, а также очистить саму скульптуру. Кроме того, исполнитель должен будет убрать за собой весь мусор и не повредить газон.
Начальная цена контракта составляет 637,8 тысячи рублей. Памятник установили в 1967 году. Архитектор В.В. Казаринов, скульптор И.Д. Бродский. Высота скульптуры – 5,5 м, постамент – 3,7 х 1,7 х 3,1 м. Материал памятника: скульптура – бронза, постамент – бетон, облицованный гранитными блоками.
Ранее барнаульские представители КПРФ выступили за установку памятника "вождю народов", правителю СССР Иосифу Сталину. Они предлагают поставить монумент на ул. 65 лет Победы в Индустриальном районе города.
08:30:35 19-07-2025
Не нужно было снимать
Покрасили бы на месте серебрянкой, или кузбас-лаком и уложились бы в НМЦ тендера
И с какой стати на деньги пострадавших от "картавого" налогоплательщиков.
Пусть матрасовы, зюгановы, останины... , за ремонт этого покойника оплачивают сами.
09:07:27 19-07-2025
Гость (08:30:35 19-07-2025) Не нужно было сниматьПокрасили бы на месте серебрянкой, ... Жертва ЕГЭ?
09:12:45 19-07-2025
Гость (09:07:27 19-07-2025) Жертва ЕГЭ?... Брошенка ?
10:29:39 19-07-2025
Гость (09:12:45 19-07-2025) Брошенка ?... Причем тут "брошенка"? Все,что в мозжечке есть,а жертва?
09:57:57 19-07-2025
Гость (09:07:27 19-07-2025) Жертва ЕГЭ?... вопросительный знак лишний
16:01:51 19-07-2025
Гость (09:07:27 19-07-2025) Жертва ЕГЭ?... Не, это полноценный инвалид ЕГЭ.
09:23:49 19-07-2025
"Коммунисты - вперёд!"
Покажите проклятым коммерсантам-буржуинам, как нужно памятники вождю мирового пролетариата ремонтировать на "всенародном" энтузиазме! Вас же тысячные тысячи в одном только Барнауле! Проведите "коммунистический субботник"!
🤣
11:00:41 19-07-2025
Кхм... (09:23:49 19-07-2025) "Коммунисты - вперёд!" Покажите проклятым коммерсант... Вот действительно! А то только бла-бла одно от них)
13:43:12 19-07-2025
Кхм... (09:23:49 19-07-2025) "Коммунисты - вперёд!" Покажите проклятым коммерсант... Действительно. С миру по нитке - нищему рубашка (Ленину памятник). За 700 тыс можно только плиты заказать .
10:03:31 19-07-2025
Посадите вместо памятника красивую ель. И будет счастье городу
11:16:13 19-07-2025
Гость (10:03:31 19-07-2025) Посадите вместо памятника красивую ель. И будет счастье горо... зачем такие как ты рождаются?
11:21:24 19-07-2025
Лучше бы колесо обозрение поставили на этом месте, чтобы жители краевой столицы видели из кабинок чем там чиновники в правительстве и краевой администрации занимаются. Нешался бы подрядчик который бы случайно уронил и сломал этот памятник. Там ответственность небольшая. Даже бы не посадили. Штраф бы заплатил и все. Зато известность на весь мир была бы. Просто уронил да и все.
12:33:54 19-07-2025
Долой идолище поганое! Сколько людей из-за него гибло и погибнет?
На его месте памятник Государю Императору Николаю Александровичу!
15:14:46 19-07-2025
Константин (12:33:54 19-07-2025) Долой идолище поганое! Сколько людей из-за него гибло и поги... Кровавому
19:25:01 19-07-2025
Зады "коммунистов" полыхнули, судя по "минусам".
10:57:20 22-07-2025
Кхм... (19:25:01 19-07-2025) Зады "коммунистов" полыхнули, судя по "минусам".... Судя по минусам здесь и вообще в инете при обсуждении подобных тем, сторонников Ленина, Сталина и возврата к социализму во много раз больше, чем противников, и это полностью подтверждают даже опросы нынешних буржуйских социологов.
Так, по опросам Левада-центра советский период считают лучшим в истории75%, не считают так только 18%.