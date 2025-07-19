Памятник Ленину в центре Барнаула планируют отремонтировать со второй попытки

Монумент на площади Советов является объектом культурного наследия

19 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Памятник Ленину в Барнауле / Фото: "Википедия"

На ремонт памятника Владимиру Ленину на площади Советов в самом центре Барнаула планируют потратить около 636 тысяч рублей. Информация появилась на сайте госзакупок. Это уже второй аукцион, первый прошел безуспешно. Торги планировалось провести 11 июля. Однако никто из потенциальных подрядчиков не пожелал принять в них участие.

Новые заявки на участие в торгах принимают до 30 июля. Скульптуру вождя демонтируют, почистят, а после починки постамента вернут на место. В документах подчеркивается, что памятник является объектом культурного наследия региона.

От подрядчика требуется устранить сколы и трещины на гранитных блоках постамента, обновить гранитную плитку, а также очистить саму скульптуру. Кроме того, исполнитель должен будет убрать за собой весь мусор и не повредить газон.

Начальная цена контракта составляет 637,8 тысячи рублей. Памятник установили в 1967 году. Архитектор В.В. Казаринов, скульптор И.Д. Бродский. Высота скульптуры – 5,5 м, постамент – 3,7 х 1,7 х 3,1 м. Материал памятника: скульптура – бронза, постамент – бетон, облицованный гранитными блоками.

Ранее барнаульские представители КПРФ выступили за установку памятника "вождю народов", правителю СССР Иосифу Сталину. Они предлагают поставить монумент на ул. 65 лет Победы в Индустриальном районе города.