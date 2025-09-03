"Панику раздули". Будут ли закрывать бизнес в СНТ и чего должны бояться предприниматели

Разбираем, могут ли работать хостелы, магазины и кафе в дачных кооперативах

03 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Дача в пригороде Барнаула / Фото: из архива amic.ru

"С 1 сентября запрещают любую предпринимательскую деятельность в СНТ". Подобные заголовки последние месяцы встречались во многих российских СМИ. Поводом для этой информации стали поправки к федеральному закону № 217-ФЗ. Согласно корректировкам, земли с видом разрешенного использования "садоводство/огородничество" отныне предназначены исключительно для личных нужд, а строительство на участках СНТ магазинов, автомастерских и хостелов – нарушение. Впрочем, как отмечают юристы, этот запрет действовал всегда, а поправки лишь уточнили некоторые понятия. Будут ли сносить существующие бизнес-объекты и в каких случаях их легально построить в дачном поселке – разбирался amic.ru.

Слухи и факты

Корректировки в закон № 217-ФЗ ("О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") на самом деле не прописывают требований к ведению бизнеса, не запрещают предпринимательскую деятельность и не обязывают бизнесменов закрывать фирмы.

Закон лишь уточняет понятия "садовый земельный участок", "хозяйственные постройки", "имущество общего пользования", "взносы", вводит более четкое разграничение регулирования "коллективного" и "индивидуального" садоводства и огородничества.

То есть поправки в закон – "технические" и незначительные, а поданная в СМИ информация о запрете бизнеса не соответствует действительности, прокомментировала ситуацию для amic.ru директор ООО "Правовое содействие" Татьяна Корнилюк.

«Внесенные поправки нам – юристам – облегчают жизнь. Фактически никаких нововведений нет: уточнили лишь технические моменты, однако панику раздули. Отсутствие в законе четких формулировок нередко приводит к сложностям в судебных процессах. Недавно у меня был процесс, и мы с судьей подняли все законодательство, чтобы найти трактовку термина "распашка земель". Однако его в законодательстве не существует. Чтобы исключить подобные моменты, и вносят изменения в законы», – объясняет эксперт.

Магазин на месте дома

Открывать бизнес в СНТ запрещено в том случае, если речь идет об использовании земли не по целевому назначению (так было раньше, так и сейчас). Это прописано и в Земельном, и в Гражданском кодексе.

«Вы, например, приобрели участок, который относится к категории "земли сельскохозяйственного назначения", а вид разрешенного использования – "для ведения садоводства". Для начала следует узнать, что можно делать на этой земле. Разрешено, например, строить садовые дома, беседки для отдыха, сажать деревья и кустарники. А вот поставить шиномонтажку нельзя», – поясняет Корнилюк.

Категория земельного участка – это описание свойств территории и правовой режим ее использования, соблюдение которого контролируется на законодательном уровне. Всего в России существует семь категорий земель (ст. 7 Земельного кодекса РФ), а именно: земли сельскохозяйственного назначения; населенных пунктов; земли промышленности; земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. Вид разрешенного использования определяет целевое назначение участка, какие строения на нем можно построить, какую деятельность вести и как использовать.

Использование земельного участка вопреки целевому назначению – это серьезное нарушение, за которое собственника накажут штрафом:

для граждан – в размере 0,5–1% от кадастровой стоимости земли или до 20 тыс. руб., если кадастровая стоимость не определена;

для должностных и юридических лиц за те же нарушения штрафы выше – они доходят до 2% от кадастровой стоимости и до 200 тыс. руб., если кадастровая стоимость не определена.

Также возможно и изъятие участка. Правда, это редкая мера, которую применяют лишь по решению суда, если собственник не исполнил предписание и не устранил нарушение. Однако подобная опасность все равно существует.

«За 25 лет практики я лишь однажды столкнулась с ситуацией, когда у собственника изъяли землю. Мужчина на участке, выделенном под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), построил автомагазин и шиномонтажку. Несколько лет его предупреждали, выписывали предписание, чтобы он привел участок в соответствие с видом разрешенного использования (то есть построил дом. – Прим. ред.). Но когда спустя много лет он ничего не исправил, то по суду этот земельный участок изъяли», – говорит юрист.

Корректировки в 217-ФЗ также никак не касаются и сноса действующих бизнес-объектов в СНТ. В границах садовых товариществ могут быть участки, которые позволяют вести предпринимательскую деятельность. То есть если коммерческие здания построены на участках, которые по виду разрешенного использования допускают работу магазинов, пунктов выдачи, СТО, – это не нарушение.

Более того, предприниматели могут законно открыть бизнес в СНТ. Для этого нужно выбрать вид разрешенного использования земельного участка, подходящего для коммерции, обратиться с соответствующим заявлением в администрацию и пройти процедуру общественных обсуждений. Эта процедура может занять несколько месяцев, однако она позволит предпринимателям не опасаться за судьбу бизнеса.