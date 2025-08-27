НОВОСТИОбщество

"Папа, не пей!" Детские рисунки решили размещать в алкомаркетах для борьбы с пьянством

Также обсуждается идея маркировать бутылки со спиртным устрашающими изображениями

27 августа 2025, 15:57, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Свердловской области рассматривают инициативу размещать детские рисунки в алкогольных магазинах для борьбы с пьянством, пишет "Сигнал Урал".

«Есть вариант объявить конкурс детского рисунка на тему "Папа, не пей!" и вывесить лучшие работы в сетях, специализирующихся на торговле алкоголем, чтобы напоминать взрослым о вреде алкоголя», – приводит слова источника издание.

Дополнительно обсуждается идея маркировать бутылки со спиртным устрашающими изображениями, аналогично тем, что используются на упаковках табачной продукции.

Ранее эксперты предложили ввести штрафы за склонение к алкоголю и курению.

Avatar Picture
Гость

16:10:11 27-08-2025

Красивая картинка

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

16:48:51 27-08-2025

Гость (16:10:11 27-08-2025) Красивая картинка... легкие коньячные мотивы на фоне кальвадос.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:02 27-08-2025

... без меня

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

16:33:57 27-08-2025

я пью не из-за любви к питию,
а чтобы забыться.
себя позабыть и несчастную долю свою.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:41 27-08-2025

а мама?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:39 27-08-2025

Зачем детям рисовать рисунки про алкоголь, это не интересно детям, плевать хотели на детские рисунки алкаши из собственная смерть не останавливает.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:38:35 28-08-2025

Гость (18:54:39 27-08-2025) Зачем детям рисовать рисунки про алкоголь, это не интересно ...
Так ты ж тоже когда-то умрешь. И не факт, что позже соседа-алкоголика. Предлагаю, чтобы дети толстых родителей тоже рисовали рисунки. Мама(папа) не ешь! И развешивать их в продуктовых магазинах. И ведь толстяков тоже ранняя смерть от ожирения не останавливает!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:55:14 27-08-2025

О, зашибись! Можно не только алкашку будет купить, но и над рисунками юных Пикассо поржать.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:35:15 27-08-2025

Лучше бы эти рюмашные и пивнушки из жилых домов убрали.((((

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:43 28-08-2025

А много помогли фото на пачках сигарет? Очередной бред.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:41 28-08-2025

Когда пьяные люди смотрят картинки в алкомаркете?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:18 28-08-2025

бабки с дедами бухают больше всех

  1 Нравится
Ответить
