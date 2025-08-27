"Папа, не пей!" Детские рисунки решили размещать в алкомаркетах для борьбы с пьянством
Также обсуждается идея маркировать бутылки со спиртным устрашающими изображениями
27 августа 2025, 15:57, ИА Амител
В Свердловской области рассматривают инициативу размещать детские рисунки в алкогольных магазинах для борьбы с пьянством, пишет "Сигнал Урал".
«Есть вариант объявить конкурс детского рисунка на тему "Папа, не пей!" и вывесить лучшие работы в сетях, специализирующихся на торговле алкоголем, чтобы напоминать взрослым о вреде алкоголя», – приводит слова источника издание.
Дополнительно обсуждается идея маркировать бутылки со спиртным устрашающими изображениями, аналогично тем, что используются на упаковках табачной продукции.
Ранее эксперты предложили ввести штрафы за склонение к алкоголю и курению.
16:10:11 27-08-2025
Красивая картинка
16:48:51 27-08-2025
Гость (16:10:11 27-08-2025) Красивая картинка... легкие коньячные мотивы на фоне кальвадос.
16:29:02 27-08-2025
... без меня
16:33:57 27-08-2025
я пью не из-за любви к питию,
а чтобы забыться.
себя позабыть и несчастную долю свою.
16:55:41 27-08-2025
а мама?
18:54:39 27-08-2025
Зачем детям рисовать рисунки про алкоголь, это не интересно детям, плевать хотели на детские рисунки алкаши из собственная смерть не останавливает.
07:38:35 28-08-2025
Так ты ж тоже когда-то умрешь. И не факт, что позже соседа-алкоголика. Предлагаю, чтобы дети толстых родителей тоже рисовали рисунки. Мама(папа) не ешь! И развешивать их в продуктовых магазинах. И ведь толстяков тоже ранняя смерть от ожирения не останавливает!
19:55:14 27-08-2025
О, зашибись! Можно не только алкашку будет купить, но и над рисунками юных Пикассо поржать.
20:35:15 27-08-2025
Лучше бы эти рюмашные и пивнушки из жилых домов убрали.((((
09:29:43 28-08-2025
А много помогли фото на пачках сигарет? Очередной бред.
10:59:41 28-08-2025
Когда пьяные люди смотрят картинки в алкомаркете?
12:20:18 28-08-2025
бабки с дедами бухают больше всех