Также обсуждается идея маркировать бутылки со спиртным устрашающими изображениями

27 августа 2025, 15:57, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Свердловской области рассматривают инициативу размещать детские рисунки в алкогольных магазинах для борьбы с пьянством, пишет "Сигнал Урал".

«Есть вариант объявить конкурс детского рисунка на тему "Папа, не пей!" и вывесить лучшие работы в сетях, специализирующихся на торговле алкоголем, чтобы напоминать взрослым о вреде алкоголя», – приводит слова источника издание.

Дополнительно обсуждается идея маркировать бутылки со спиртным устрашающими изображениями, аналогично тем, что используются на упаковках табачной продукции.

Ранее эксперты предложили ввести штрафы за склонение к алкоголю и курению.