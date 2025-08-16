Пара из Новосибирска осталась без свадебных нарядов из-за проблем со службой доставки
Со слов невесты, общение с поддержкой не дает никакого результата
16 августа 2025, 13:05, ИА Амител
32-летняя Юлия Селиверстова выходит замуж в сентябре 2025 года. Вместе с будущим мужем они копили деньги и продумывали стилистику свадьбы, в том числе купили соответствующие наряды жениха и невесты. Однако служба доставки, которая должна была привезти им платье и костюм, подвела: пара ждет свои наряды с 29 июля, а сотрудники пункта отправки лишь разводят руками. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Как рассказала Юлия, свадебное платье она выбирала долго: обошла три салона в Новосибирске, а затем полетела в Москву, где и нашла платье своей мечты. Невеста отдала за него 64 тысячи рублей. Костюм жениху тоже купили в столице. Молодые оставили наряды у родственников и попросили их отправить все доставкой:
«Мы выбрали службу доставки, которая была ближе всего к дому родных, да и супруг будущий всегда пользуется этим маркетплейсом и никогда не было проблем. За доставку отдали две тысячи рублей, и в самом пункте сотрудник все рассчитал и сказал, что через семь дней наши наряды придут», – рассказала Юлия.
Посылка должна была прийти 29 июля. Однако пара не получила ее сих пор. Сибиряки написали в чат поддержки, где им ответили, что никаких нарушений нет: по договору оферты срок доставки до 30 дней. При этом, со слов Юлии, на их уточняющие вопросы всегда приходили шаблонные ответы.
Спустя еще неделю невеста стала искать дополнительные варианты связи. Она позвонила по номеру, указанному на сайте, но там работал автоответчик. Писала письма на почту, однако ответ приходил такой же шаблонный.
«Я написала в группу в соцсетях, но в ответ тишина. Мое сообщение даже не прочитали. Я была в ужасе, когда прочитала, с какими проблемами сталкиваются клиенты: кому-то посылки не приходят даже в течение 30 дней. В пункте отправки тоже развели руками и сказали, что у них нет никакой информации», – заявила сибирячка.
Юлия продумывает запасные варианты на случай, если платье все же не придет:
«Я планирую пройти по нашим салонам по второму кругу и попытаться найти запасной вариант. Мужу тоже нужно покупать костюм. Из-за этой задержки у меня застопорилась подготовка: не могу купить даже аксессуары к наряду, потому что не знаю, каким он будет. Никому такого не пожелаю, – говорит Юлия. – Но свадьба еще через 4четыре с половиной недели, я все еще надеюсь, что ситуация разрешится», – заключила она.
13:30:50 16-08-2025
скоро и похоронить будет проблемой
13:31:36 16-08-2025
Как будто вчера родилась, иногда товары ездят из пункта А в пункт Б потом опять в пункт А и только потом в пункт Б, если отправляешь через почту России.
13:56:26 16-08-2025
Старая уже
Не надо так волноваться
14:55:59 16-08-2025
новость которую мы заслужили... мне трусы месяц уже идут.. печаль
00:15:33 17-08-2025
Гость (14:55:59 16-08-2025) новость которую мы заслужили... мне трусы месяц уже идут.. ... уже год в единственных ходишь?
14:57:13 16-08-2025
Бедненькие.
14:58:09 16-08-2025
В пятый раз видать с размхом решила замуж выйти. В 32 года нектороые уже бабушками становятся. Эта все хочет в 32 года в белом платье выйти.
15:51:19 16-08-2025
Я один не понимаю нафига надо было отправлять доставкой? Хотя бабло есть, еще раз слетают-купят
16:55:33 16-08-2025
Mike (15:51:19 16-08-2025) Я один не понимаю нафига надо было отправлять доставкой? Хот... А мне непонтяно зачем об этом трындеть на весь мир? Показать, что б\ушку замуж взяли в очередной раз? так оленей полно и они никогда не переведутся. Похвастать, что за свадебным нарядом в столицу летали? Ну это вообще хваставство на уровне богом забытого сел, а не 3 по величине города России. У меня товарищ летом на выходных в Сочи купаться летает почти каждую неделю, но не хвастает на информационных сайтах.