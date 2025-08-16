Пара из Новосибирска осталась без свадебных нарядов из-за проблем со службой доставки

Со слов невесты, общение с поддержкой не дает никакого результата

32-летняя Юлия Селиверстова выходит замуж в сентябре 2025 года. Вместе с будущим мужем они копили деньги и продумывали стилистику свадьбы, в том числе купили соответствующие наряды жениха и невесты. Однако служба доставки, которая должна была привезти им платье и костюм, подвела: пара ждет свои наряды с 29 июля, а сотрудники пункта отправки лишь разводят руками. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Как рассказала Юлия, свадебное платье она выбирала долго: обошла три салона в Новосибирске, а затем полетела в Москву, где и нашла платье своей мечты. Невеста отдала за него 64 тысячи рублей. Костюм жениху тоже купили в столице. Молодые оставили наряды у родственников и попросили их отправить все доставкой:

«Мы выбрали службу доставки, которая была ближе всего к дому родных, да и супруг будущий всегда пользуется этим маркетплейсом и никогда не было проблем. За доставку отдали две тысячи рублей, и в самом пункте сотрудник все рассчитал и сказал, что через семь дней наши наряды придут», – рассказала Юлия.

Посылка должна была прийти 29 июля. Однако пара не получила ее сих пор. Сибиряки написали в чат поддержки, где им ответили, что никаких нарушений нет: по договору оферты срок доставки до 30 дней. При этом, со слов Юлии, на их уточняющие вопросы всегда приходили шаблонные ответы.

Спустя еще неделю невеста стала искать дополнительные варианты связи. Она позвонила по номеру, указанному на сайте, но там работал автоответчик. Писала письма на почту, однако ответ приходил такой же шаблонный.

«Я написала в группу в соцсетях, но в ответ тишина. Мое сообщение даже не прочитали. Я была в ужасе, когда прочитала, с какими проблемами сталкиваются клиенты: кому-то посылки не приходят даже в течение 30 дней. В пункте отправки тоже развели руками и сказали, что у них нет никакой информации», – заявила сибирячка.

