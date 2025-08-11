Жительница Барнаула перевела мошенникам 680 тысяч, поверив в "доставку цветов"

Возбуждено уголовное дело

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

37-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников, которые под видом доставки цветов похитили у нее почти 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

«Женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником цветочного магазина. Он сообщил, что на ее имя оформлен букет, и попросил назвать код из SMS-сообщения. Гражданка предоставила злоумышленникам доступ к своим данным», – отметили в пресс-службе.

Далее схема стала сложнее: мошенники, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора, убедили женщину, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломан, а от ее имени оформлена доверенность на посторонних лиц. Под предлогом "спасения" денег они заставили потерпевшую снять 680 тысяч рублей с кредитных карт и перевести на "безопасный счет".

Когда преступники попытались выманить еще 200 тысяч, женщина наконец осознала обман.

По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают злоумышленников.

