Жительница Барнаула перевела мошенникам 680 тысяч, поверив в "доставку цветов"
Возбуждено уголовное дело
11 августа 2025, 08:45, ИА Амител
37-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников, которые под видом доставки цветов похитили у нее почти 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
«Женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником цветочного магазина. Он сообщил, что на ее имя оформлен букет, и попросил назвать код из SMS-сообщения. Гражданка предоставила злоумышленникам доступ к своим данным», – отметили в пресс-службе.
Далее схема стала сложнее: мошенники, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора, убедили женщину, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломан, а от ее имени оформлена доверенность на посторонних лиц. Под предлогом "спасения" денег они заставили потерпевшую снять 680 тысяч рублей с кредитных карт и перевести на "безопасный счет".
Когда преступники попытались выманить еще 200 тысяч, женщина наконец осознала обман.
По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают злоумышленников.
Ранее сообщалось, что мошенники используют новую двухэтапную схему обмана.
08:54:11 11-08-2025
Почти каждый день такие новости в АК, по России видимо десятки таких моментов, вопрос: "Почему схема до сих пор рабочая, ведь столько принято организационных и технических мер?"
09:04:57 11-08-2025
Эти люди не имеют телевизора, интернета, радио,родственников не умеют читать но имеют лишние деньги.
09:36:11 11-08-2025
Когда же появятся новости как правоохранительные органы поймали этих мошенников за руку???
09:50:08 11-08-2025
Законов на принимали против мошенников, не один не работает, молодцы депутаты помогают стать мошенникам богаче.
10:49:24 11-08-2025
Похоже, если в ментовку обращаются, единственный результат - появление новости об этом в СМИ. Других результатов, похоже, нет. Поэтому когда родственница рассказала мошенникам свои данные и код из СМС, в ментовку обращаться не стали, сами поехали в МФЦ менять аккаунты и устанавливать самозапрет на кредиты. Благо имею некоторое представление.
10:51:10 11-08-2025
Мобильный интернет отключили. Отключите и мобильную связь. Обзовите это необходимостью борьбы м киберпреступностью.
По проводному телефону не будут СМС код спрашивать.
13:58:10 11-08-2025
Почему таких не ставят на учет и не назначают опекуна? Явно у человека не в порядке с головой.