Парламент Казахстана одобрил законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ*

Авторы проекта закона подчеркивают, что он направлен на защиту детей от нетрадиционных отношений

12 ноября 2025, 15:34, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Мажилис Казахстана (нижняя палата парламента) одобрил поправки, запрещающие пропаганду ЛГБТ*. Документ рассматривали вместе с законопроектом по вопросам архивного дела, сообщает казахстанское издание "Тенгриньюс".

Отметим, что поправки предусматривают запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в социальных сетях, фильмах и рекламе. Это делается с целью "защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Поправка подразумевает запрет на пропаганду в социальных сетях. Я так понимаю, в кинофильмах, рекламе тоже должен быть запрет на это. Наши дети вот так открыто в социальных сетях не должны это видеть», – рассказала казахстанский депутат Наталья Дементьева, являющаяся инициатором введения такого запрета.

Однако чтобы поправки заработали, их еще должны утвердить в Сенате (верхняя палата парламента страны). После этого документ поступит на подпись к президенту республики.

В то же время депутат Елнур Бейсенбаев заявил, что речь не идет о запретах или "отмене таких людей", так как никто не ущемляет их личные границы. Вводимые нормы устанавливают лишь рамки публичного распространения подобной информации, что соответствует общепринятой мировой практике, заключил парламентарий.

Напомним, в России верховный суд признал движение ЛГБТ* экстремистской организацией в ноябре 2023 года.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России