Патологический таксист-онанист был задержан в Москве
Мужчина принимал заказы от женщин, а затем увозил их в укромные места и принимался за разврат
25 октября 2025, 16:00, ИА Амител
В Москве поймали серийного онаниста, работавшего в такси. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК. Мужчина вывозил молодых девушек в укромные места, разрезал на них нижнее белье и занимался онанизмом.
Один из эпизодов произошел ночью на Переяславской улице. Выходя из клуба, нетрезвая девушка села к таксисту, где уснула. Он же увез ее не по адресу, разрезал нижнее белье и обнажил половые органы. При этом такой эпизод был не единственным.
Мужчина несколько раз подсаживал к себе молодых девушек и онанировал на них, пока они были беспомощны. При этом принуждения к сексу не было. На допросе 54-летний задержанный признался, что одинок, семьи у него нет, и в такси он пошел работать, потому что там была возможность удовлетворять себя подобным образом.
16:29:12 25-10-2025
А от кого всё эти красочные рассказы, если девки были в отключке? Сочинительство?
17:26:39 25-10-2025
Ужас какой то
18:58:28 25-10-2025
Какой неуёмный таксист на шестом-то десятке лет!
20:02:40 25-10-2025
Это потому что интернет отключили одинокому, а такси в белый список внесено.