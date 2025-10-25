Патологический таксист-онанист был задержан в Москве

Мужчина принимал заказы от женщин, а затем увозил их в укромные места и принимался за разврат

25 октября 2025, 16:00, ИА Амител

Такси / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Москве поймали серийного онаниста, работавшего в такси. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК. Мужчина вывозил молодых девушек в укромные места, разрезал на них нижнее белье и занимался онанизмом.

Один из эпизодов произошел ночью на Переяславской улице. Выходя из клуба, нетрезвая девушка села к таксисту, где уснула. Он же увез ее не по адресу, разрезал нижнее белье и обнажил половые органы. При этом такой эпизод был не единственным.

Мужчина несколько раз подсаживал к себе молодых девушек и онанировал на них, пока они были беспомощны. При этом принуждения к сексу не было. На допросе 54-летний задержанный признался, что одинок, семьи у него нет, и в такси он пошел работать, потому что там была возможность удовлетворять себя подобным образом.