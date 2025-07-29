Бизнесмен отказался комментировать ситуацию журналистам

29 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: vk.com/durov

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в третий раз допросили по существу в парижском суде. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что допрос продлился около десяти часов. Около 21:00 по московскому времени бизнесмен вышел изд здания суда в сопровождении адвокатов.

Он отказался от комментариев для прессы и быстро сел в автомобиль.

Согласно информации источника France-Presse, знакомого с делом, адвокаты предпринимателя подали в Парижский апелляционный суд ходатайства об отмене дела против него, иск о "приоритетном вопросе конституционности" в ряд судов Франции, а также прошение о досудебном решении в Суд ЕС.

Напомним, Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. Через несколько дней бизнесмена отпустили под залог в пять миллионов евро.

Основателя Telegram подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях. Ему может грозить до десяти лет тюремного заключения.