Педиатры предупредили об опасности популярного лайфхака с замороженным пюре для детей
Замерзшее пюре в чистом виде может быть опасно
10 ноября 2025, 12:15, ИА Амител
Замороженное пюре при прорезывании зубов у детей действительно помогает снять боль и отек, но применять такой способ нужно с осторожностью. Об этом "Shot Проверке" рассказала врач-педиатр Дарья Копьева.
По словам специалиста, локальное охлаждение эффективно снижает воспаление, однако замерзшее пюре в чистом виде может быть опасно – ребенок способен откусить кусок и подавиться.
«Безопаснее использовать тот же принцип, но в специальной сеточке или ниблере. Это охлаждает десны и исключает риск, что малыш проглотит слишком большой кусок», – объяснила Копьева.
Педиатр подчеркнула, что при правильном и аккуратном применении под контролем взрослых этот метод может быть одним из безопасных способов облегчить состояние ребенка в период прорезывания зубов.
