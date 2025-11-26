"Пельменная пора". Что можно и нельзя делать 26 ноября, в день Иоанна Златоуста
Православные верующие чтят память Иоанна Златоуста, одного из трех вселенских святителей
26 ноября 2025
Купол православного храма / Фото: amic.ru
26 ноября православные христиане вспоминают святителя Иоанна Златоуста – одного из трех вселенских учителей Церкви. Прозвище Златоуст он получил за редкий дар проповеди: его слово могло и утешить, и обличить, и заставить толпы задуматься.
Почему 26 ноября считается особенным?
В народной традиции этот день был особенным. После службы хозяйки собирались за большим столом и лепили пельмени – заготовки на зиму. Считалось, чем больше налепишь и съешь, тем удачливее будет следующий год. Начинка шла любая – мясо, рыба, грибы, что было под рукой.
Кто такой Иоанн Златоуст?
Жизнь самого Иоанна Златоуста едва ли можно назвать спокойной. В 397 году он возглавил Константинопольскую кафедру, но даже став архиепископом, продолжал жить скромно и направлять церковные средства на помощь бедным. Он открыто критиковал роскошь и злоупотребления при дворе, особенно поведение императрицы Евдоксии.
За эту прямоту его дважды отправляли в ссылку – сначала в Армению, потом еще дальше, на территорию нынешней Абхазии. Изнуренный многомесячным переходом, святитель умер в 407 году в городе Команы.
Что делали 26 ноября на Руси?
На Руси день Иоанна Златоуста считался границей между осенью и зимой. Домохозяйки выносили белье "на ветер" – верили, что так он уносит болезни из избы.
По погоде гадали: ясная ночь обещала морозы, а громкое карканье ворон – скорую оттепель.
Народные приметы на 26 ноября
Народные приметы на 26 ноября были суровы. Дарить подарки без повода нежелательно – могли "передаться" беды. Крутить кольцо на пальце – к измене. Ожоги и порезы у девушек сулили задержку в замужестве. И мыть голову в этот день не рисковали – чтобы не накликать несчастья.
