"Пельменная пора". Что можно и нельзя делать 26 ноября, в день Иоанна Златоуста

26 ноября православные христиане вспоминают святителя Иоанна Златоуста – одного из трех вселенских учителей Церкви. Прозвище Златоуст он получил за редкий дар проповеди: его слово могло и утешить, и обличить, и заставить толпы задуматься.

В народной традиции этот день был особенным. После службы хозяйки собирались за большим столом и лепили пельмени – заготовки на зиму. Считалось, чем больше налепишь и съешь, тем удачливее будет следующий год. Начинка шла любая – мясо, рыба, грибы, что было под рукой.

Кто такой Иоанн Златоуст?

Жизнь самого Иоанна Златоуста едва ли можно назвать спокойной. В 397 году он возглавил Константинопольскую кафедру, но даже став архиепископом, продолжал жить скромно и направлять церковные средства на помощь бедным. Он открыто критиковал роскошь и злоупотребления при дворе, особенно поведение императрицы Евдоксии.

За эту прямоту его дважды отправляли в ссылку – сначала в Армению, потом еще дальше, на территорию нынешней Абхазии. Изнуренный многомесячным переходом, святитель умер в 407 году в городе Команы.