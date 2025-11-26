НОВОСТИОбщество

"Пельменная пора". Что можно и нельзя делать 26 ноября, в день Иоанна Златоуста

Православные верующие чтят память Иоанна Златоуста, одного из трех вселенских святителей

26 ноября 2025, 12:30, ИА Амител

Купол православного храма / Фото: amic.ru
Купол православного храма / Фото: amic.ru

26 ноября православные христиане вспоминают святителя Иоанна Златоуста – одного из трех вселенских учителей Церкви. Прозвище Златоуст он получил за редкий дар проповеди: его слово могло и утешить, и обличить, и заставить толпы задуматься.

1

Почему 26 ноября считается особенным?

В народной традиции этот день был особенным. После службы хозяйки собирались за большим столом и лепили пельмени – заготовки на зиму. Считалось, чем больше налепишь и съешь, тем удачливее будет следующий год. Начинка шла любая – мясо, рыба, грибы, что было под рукой.
2

Кто такой Иоанн Златоуст?

Жизнь самого Иоанна Златоуста едва ли можно назвать спокойной. В 397 году он возглавил Константинопольскую кафедру, но даже став архиепископом, продолжал жить скромно и направлять церковные средства на помощь бедным. Он открыто критиковал роскошь и злоупотребления при дворе, особенно поведение императрицы Евдоксии.
За эту прямоту его дважды отправляли в ссылку – сначала в Армению, потом еще дальше, на территорию нынешней Абхазии. Изнуренный многомесячным переходом, святитель умер в 407 году в городе Команы.
3

Что делали 26 ноября на Руси?

На Руси день Иоанна Златоуста считался границей между осенью и зимой. Домохозяйки выносили белье "на ветер" – верили, что так он уносит болезни из избы.
По погоде гадали: ясная ночь обещала морозы, а громкое карканье ворон – скорую оттепель.
4

Народные приметы на 26 ноября

Народные приметы на 26 ноября были суровы. Дарить подарки без повода нежелательно – могли "передаться" беды. Крутить кольцо на пальце – к измене. Ожоги и порезы у девушек сулили задержку в замужестве. И мыть голову в этот день не рисковали – чтобы не накликать несчастья.
праздники религия приметы

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров