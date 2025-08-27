Пенсионеры вымогали у депутата 300 тысяч долларов в Башкирии
Угрожали обнародовать компромат, но требуемой суммы у народного избранника не было и он обратился в полицию
27 августа 2025, 16:42, ИА Амител
В Башкирии двух пожилых мужчин осудили за попытку вымогательства у депутата Курултая, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов республики.
Как отмечается, пенсионеры, которым 67 и 68 лет, действовали совместно с товарищем – уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
«Путем обмана пытались похитить 300 тысяч долларов у должностного лица за непредоставление сведений, дискредитирующих его деятельность», – говорится в сообщении.
В суде оба пенсионера признали вину. Одному назначили четыре года лишения свободы, другому – четыре года и шесть месяцев.
Как уточняет Telegram-канал Mash Batash, осудили бывшего гендиректора "Башнефти" и экс-главу Архангельского района.
16:51:42 27-08-2025
хищники.
дискредитировали высокое звание пенсионера.
17:13:54 27-08-2025
Хищный оскал капитализма. При социализме такого никогда бы не случилось.
17:13:55 27-08-2025
Они знали что делали...
20:19:41 27-08-2025
Компромат полиции слили?
04:23:36 28-08-2025
Поделом "вымогали", ибо есть что предъявить поголовно любому депутату: все эти "народные слуги", "служа" народу с точностью до наоборот, паразитами сидят на загривке у налогоплательщиков!