Пенсионеры вымогали у депутата 300 тысяч долларов в Башкирии

Угрожали обнародовать компромат, но требуемой суммы у народного избранника не было и он обратился в полицию

27 августа 2025, 16:42, ИА Амител

Подсудимые по делу о вымогательстве / Фото: кадр из видео
В Башкирии двух пожилых мужчин осудили за попытку вымогательства у депутата Курултая, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов республики.

Как отмечается, пенсионеры, которым 67 и 68 лет, действовали совместно с товарищем – уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

«Путем обмана пытались похитить 300 тысяч долларов у должностного лица за непредоставление сведений, дискредитирующих его деятельность», – говорится в сообщении.

В суде оба пенсионера признали вину. Одному назначили четыре года лишения свободы, другому – четыре года и шесть месяцев.

Как уточняет Telegram-канал Mash Batash, осудили бывшего гендиректора "Башнефти" и экс-главу Архангельского района.

Ранее в Красноярске полицейского осудили за то, что он вымогал деньги у знакомых.

Комментарии 5

Мусик
Мусик

16:51:42 27-08-2025

хищники.
дискредитировали высокое звание пенсионера.

  -2
Ответить
Гость
Гость

17:13:54 27-08-2025

Хищный оскал капитализма. При социализме такого никогда бы не случилось.

  -3
Ответить
Иван
Иван

17:13:55 27-08-2025

Они знали что делали...

  -3
Ответить
Гость
Гость

20:19:41 27-08-2025

Компромат полиции слили?

  -1
Ответить
Гость
Гость

04:23:36 28-08-2025

Поделом "вымогали", ибо есть что предъявить поголовно любому депутату: все эти "народные слуги", "служа" народу с точностью до наоборот, паразитами сидят на загривке у налогоплательщиков!

  -3
Ответить
