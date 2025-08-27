Пенсионеры вымогали у депутата 300 тысяч долларов в Башкирии

Угрожали обнародовать компромат, но требуемой суммы у народного избранника не было и он обратился в полицию

27 августа 2025, 16:42, ИА Амител

Подсудимые по делу о вымогательстве / Фото: кадр из видео

В Башкирии двух пожилых мужчин осудили за попытку вымогательства у депутата Курултая, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов республики. Как отмечается, пенсионеры, которым 67 и 68 лет, действовали совместно с товарищем – уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. «Путем обмана пытались похитить 300 тысяч долларов у должностного лица за непредоставление сведений, дискредитирующих его деятельность», – говорится в сообщении. В суде оба пенсионера признали вину. Одному назначили четыре года лишения свободы, другому – четыре года и шесть месяцев. Как уточняет Telegram-канал Mash Batash, осудили бывшего гендиректора "Башнефти" и экс-главу Архангельского района. Ранее в Красноярске полицейского осудили за то, что он вымогал деньги у знакомых.