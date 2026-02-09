В России назвали самый распространенный штамм коронавируса

Вариант XFG также доминирует в мире — в среднем доля заболеваний этим штаммом достигает около 65%

По данным Роспотребнадзора, вариант XFG (Stratus, Стратус) остается доминирующим штаммом COVID‑19 в России. Его доля составляет 99% среди новых случаев заболевания, пишет РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что такой вывод сделан на основании реализуемого геномного эпиднадзора на территории Российской Федерации. Международная база GISAID подтверждает глобальное распространение этого штамма.

В среднем его доля в мире достигает около 65%, что ставит его на первое место по числу новых выявленных случаев. В частности, в США доля варианта XFG составляет около 75%, а в Великобритании — около 50%. Роспотребнадзор продолжает молекулярно‑генетический мониторинг возбудителей COVID‑19.

Научные организации проводят углубленное исследование проб из всех субъектов России и загружают результаты секвенирования на платформу агрегирования последовательностей геномов возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний.

В национальной базе VGARus на текущий момент содержится более 450 тысяч сиквенсов различных патогенов, из которых 368 тысяч представляют собой геномы SARS‑CoV‑2.

Ранее сообщалось, что в России растет число заболевших новым штаммом коронавируса "Стратус". По данным главы Роспотребнадзора, он более заразен, чем другие разновидности COVID-19.