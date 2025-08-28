Переехать с детьми проще. За покупку квартиры в новосибирском "Аквамарине" дают кешбэк

Получить можно до 600 тысяч рублей

Дом в квартале "Аквамарин" / Фото: Анатолий Коваленко

Кажется, что молодым проще переехать на новое место в Новосибирск. А вот семьям с детьми – труднее. Но иногда дети как раз могут помочь. В компании "ТДСК" действует программа поддержки покупателей "Детский кешбэк"*. Кешбэк – детский, сумма – совсем недетская. Рассказываем.

По 200 тысяч на ребенка

Все просто: за покупку квартиры от 50 кв. метров в квартале у реки "Аквамарин" (Новосибирск) у компании "ТДСК" семья получает деньги. Размер этого кешбэка зависит от количества детей: за каждого ребенка выплатят по 200 тысяч рублей. Максимальная сумма может составить 600 тысяч.

Причем в отличие от единоразового материнского капитала на ребенка, детский кешбэк можно получать каждый раз при покупке новой квартиры. Например, в семье трое детей, вы берете в ипотеку две квартиры и получаете дважды по 600 тысяч рублей. Хорошая арифметика, правда?

Чтобы получить деньги, достаточно подать заявление в компанию.

Вид на реку в квартале "Аквамарин" / Фото: Анатолий Коваленко

Тратьте на любые цели

Эти деньги можно потратить на абсолютно любые цели, а не только на образование, расширение жилплощади и так далее по известному списку. Ведь целей у детей (и их родителей) больше. В ТДСК об этом знают не понаслышке.

«Мы создаем семейные микрорайоны уже более 50 лет. И в квартале у реки "Аквамарин" построили новые дома, детский сад внутри квартала, организовали красивые и удобные дворы с современными детскими площадками, обустроили набережную. Но знаем, что в разные периоды жизни каждой семье нужно что-то свое, и не всегда из списка. Например, первый отпуск на море всем вместе, или "трешка" побольше, чтобы с отдельными комнатами для старших. Или просто новый кухонный гарнитур для полного счастья. И всегда – что-то конкретное и абсолютно свое, не из списка», – отметили в компании.

Изучайте квартал у реки на сайте проаквамарин.рф и программу кешбэка. И выбирайте дом и квартиру, или несколько квартир. И сразу звоните в офис продаж и оформляйте свой кешбэк.

Квартал "Аквамарин" / Фото: Анатолий Коваленко

Отдел продаж ТДСК

Новосибирск, Междуреченская, 7/1, 5 подъезд, офис 289

+7 (3833) 755-706

ТГ: @proaquamarine

* Кешбэк – возврат части расходов за покупки (в пер. с англ.). Предоставляется организатором родителю детей, не достигших 18 лет, при покупке квартиры у организатора общей площадью от 50 кв. м в Томске и Новосибирске. Размер выплаты: 200 000 рублей за каждого ребенка, но не более 600 000 рублей за одну квартиру. Не суммируется с другими акциями, спецпредложениями организатора. Срок действия программы с 27.05.2025 по 31.12.2025. Организатор – ОАО "ТДСК". Подробная информация о сроках выплаты, программе, ее организаторе, правилах проведения содержится в правилах программы "Детский кешбэк" на сайте tdsk.tomsk.ru.

