Проектировщика для переноса троллейбусного кольца нашли в Барнауле за 8,8 млн рублей

14 октября 2025, 12:25, ИА Амител

Перенос троллейбусного кольца / Изображение: скриншот 2ГИС

Комитет транспорта Барнаула подписал договор с проектной организацией "Алтайкоммунпроект" на разработку проекта переноса троллейбусного кольца от остановки "Речной вокзал" к площадке возле остановки "Спартак-2". Согласно данным портала госзакупок, стоимость контракта составила 8,8 миллиона рублей, при этом компания стала единственным участником тендера, снизив цену почти на миллион от первоначальной.

Согласно условиям соглашения, подрядчик должен провести инженерные исследования до конца октября, а проектно-сметную документацию подготовить к началу декабря. Завершение экспертизы и передача заказчику готового проекта запланированы до конца апреля 2026 года.

Перенос троллейбусного кольца связан с капитальным ремонтом дороги от площади имени Баварина до спорткомплекса "Спартак-2". От остановки "Речной вокзал" сейчас отправляются пять маршрутов – три автобусных (№ 35, 47, 53) и два троллейбусных (№ 1 и 7).

Решение о переносе озвучили еще осенью 2024 года на заседании администрации Барнаула, где обсуждалось развитие центральной части города. Проект должен улучшить транспортную инфраструктуру и освободить территорию для создания единой прогулочной зоны и туристического маршрута вдоль центральных улиц.