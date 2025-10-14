Проектировщика для переноса троллейбусного кольца нашли в Барнауле за 8,8 млн рублей
14 октября 2025, 12:25, ИА Амител
Комитет транспорта Барнаула подписал договор с проектной организацией "Алтайкоммунпроект" на разработку проекта переноса троллейбусного кольца от остановки "Речной вокзал" к площадке возле остановки "Спартак-2". Согласно данным портала госзакупок, стоимость контракта составила 8,8 миллиона рублей, при этом компания стала единственным участником тендера, снизив цену почти на миллион от первоначальной.
Согласно условиям соглашения, подрядчик должен провести инженерные исследования до конца октября, а проектно-сметную документацию подготовить к началу декабря. Завершение экспертизы и передача заказчику готового проекта запланированы до конца апреля 2026 года.
Перенос троллейбусного кольца связан с капитальным ремонтом дороги от площади имени Баварина до спорткомплекса "Спартак-2". От остановки "Речной вокзал" сейчас отправляются пять маршрутов – три автобусных (№ 35, 47, 53) и два троллейбусных (№ 1 и 7).
Решение о переносе озвучили еще осенью 2024 года на заседании администрации Барнаула, где обсуждалось развитие центральной части города. Проект должен улучшить транспортную инфраструктуру и освободить территорию для создания единой прогулочной зоны и туристического маршрута вдоль центральных улиц.
вот деньги то девать некуда....
12:47:44 14-10-2025
чё так дёшево! надо было драть с заказчика три шкуры! ради двух сотен собственников новостройки ставят на уши пятьсот тысяч жителей города.
12:55:57 14-10-2025
ЗАЧЕМ???
Чем мешает старое кольцо на старом месте???
Кто там хочет человейник воткнуть?
12:59:05 14-10-2025
не жирно ли мендисабалю будет?
23:26:58 14-10-2025
Гость (12:59:05 14-10-2025) не жирно ли мендисабалю будет?... Отлично!!!! Интересно, а Луис Альберто в доле??? Вот память жэ!!! Хе-хе
13:17:18 14-10-2025
Если при чтении новостей перед каждой из них добавлять «вопреки здравому смыслу», то читать их станет значительно легче.
13:22:27 14-10-2025
вот. сейчас нам объяснят благо и удобство для жителей, но не скажут для каких именно жителей
16:01:13 14-10-2025
Гость (13:22:27 14-10-2025) вот. сейчас нам объяснят благо и удобство для жителей, но не... Для жителей нового элитного дома с видом на городской парк.
14:03:33 14-10-2025
Это всё звенья одной цепи? Кольцо обозрения, перенос троллейбусного кольца, Столица Мира?
16:27:02 14-10-2025
На эти действия надо в следственный комитет обращаться. Бастрыкин, обратите пожалуйста внимание, по желанию богачей уничтожают транспортную инфраструктуру.
19:05:50 14-10-2025
Гость (16:27:02 14-10-2025) На эти действия надо в следственный комитет обращаться. Баст... ну так можно выйти на самого себя.
07:20:40 15-10-2025
Кроме всего прочего, перенос кольца, а это скорей навсегда, потребует строительства подземного перехода от остановки к берегу Оби,т.к. здесь сходятся две дороги от моста и ул.Мамонтова. До конца ли продумали убирать кольцо.А как же автобусы?