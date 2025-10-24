Переодевшийся в женщину омич вошел не в ту дверь и украл алоэ

Как пояснил правоохранителям задержанный, он был пьян и по ошибке вошел не в тот дом

24 октября 2025, 15:05, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Омской области правоохранители задержали мужчину, переодетого в женщину, который сорвал листья алоэ в подъезде жилого дома. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального управления МВД.

Ночью в одном из подъездов дома на улице Масленникова камеры зафиксировали человека, переодетого в женскую одежду, который сорвал домашнее алоэ, а до этого пытался проникнуть в чужие квартиры.

Задержанный мужчина признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он случайно зашел не в тот дом. Там он заметил алоэ и, решив, что оно поможет от простуды, сорвал несколько листьев. Свою любовь к женской одежде в пьяном виде он объяснил тем, что это происходит с ним не в первый раз. В ближайшее время с мужчиной будет проведена разъяснительная беседа.