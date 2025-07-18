Пересекающиеся аллеи. Как выглядит территория будущего парка за ТЦ "Европа"

Строители продолжают работать над пешеходными дорожками

18 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Пешеходные дорожки за ТРЦ "Европа" / Фото: amic.ru

На территории за ТЦ "Европа" по улице Шумакова, 9, где сейчас благоустраивают будущий парк 300-летия Барнаула, продолжают делать пешеходные дорожки. Корреспондент amic.ru поделился кадрами с места строительства.

Согласно проекту, парк 300-летия Барнаула будет представлять собой две пересекающиеся прогулочные аллеи. Они будут расходиться лучами на северо-восток, северо-запад, юго-восток и юго-запад. Приведут же дорожки к центральной части парка, где будет располагаться комплекс для отдыха населения, детские игровые площадки, универсальная спортивная площадка и оснащенная современным спортивным оборудованием зона коворкинга.

Напомним, подготовительные работы, покрытия проездов, тротуары и дорожки подрядчик должен сделать до 3 октября.

В 2023 году инициативные жители района добились, чтобы территорию включили в список для голосования по благоустройству на 2025 год. Amic.ru рассказал, с чего начнутся и во сколько обойдутся работы по созданию парка.