Перевозчики Барнаула заплатили более 1,4 млн рублей штрафов за нарушения в 2025 году

Такие данные сообщили в мэрии краевой столицы

06 февраля 2026, 09:00, ИА Амител

Салон маршрутки / Фото: сообщество транспорта Барнаула
Салон маршрутки / Фото: сообщество транспорта Барнаула

В 2025 году перевозчики Барнаула заплатили более 1,4 млн рублей штрафов. Такие данные amic.ru сообщили в комитете по дорожному хозяйству и транспорту администрации города.

За год в адрес перевозчиков направили 224 претензии и 227 требований об уплате штрафов. Для сравнения: в 2024 году санкций было наложено больше по количеству претензий, но сумма штрафов оказалась значительно ниже — около 400 тысяч рублей.

Рост объема взысканий в мэрии связывают с усилением контроля за работой общественного транспорта. Со второй половины 2024 года в городе проводят еженедельные проверки автобусов — как на конечных остановках во время межрейсового отстоя, так и непосредственно на маршрутах.

В 2025 году комитет провел 42 самостоятельные проверки и еще семь межведомственных — с участием сотрудников ГИБДД и налоговой службы. В прошлом году таких проверок было почти в два раза меньше.

Власти отмечают, что штрафы применяются к перевозчикам, которые допускают срывы рейсов, недовыпуск транспорта на линии и нарушения со стороны водителей. Работа по контролю и повышению качества перевозок будет продолжена.

Автобус / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Комментарии 1

Avatar Picture
Чучмек

09:11:42 06-02-2026

Для них это даже меньше, чем карманные деньги

  6 Нравится
Ответить
