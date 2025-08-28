НОВОСТИОбщество

Вдова бойца СВО и четверо детей остались без выплат в Екатеринбурге

У женщины из-за забот не хватало ни сил, ни времени для оспаривания решения в суде

28 августа 2025, 14:15, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
В Екатеринбурге удалось восстановить права семьи погибшего участника спецоперации на Украине, которая из-за формальных процедур осталась без положенной компенсации, сообщает прокуратура Свердловской области.

Изначально бойца признали без вести пропавшим, поэтому его супруга с четырьмя детьми не могла оформить выплаты. Как пояснили в ведомстве, женщине пришлось бы самой оспаривать статус мужа через суд, но на фоне забот о детях у нее не было ни времени, ни сил.

В итоге вмешались надзорные органы. Прокуратура подала в Ленинский районный суд заявление о признании мужчины погибшим при выполнении боевых задач. Суд это требование удовлетворил.

После этого вдове, детям и матери военного перечислили компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

«Кроме того, заявительнице и ее детям назначено ежемесячное пособие как членам семьи погибшего ветерана боевых действий», – говорится в сообщении.

Ранее сообщили, что в Волгограде мать пропавшего на СВО мужчины лишают квартиры из-за кредита.

Гость

14:34:24 28-08-2025

"назначено ежемесячное пособие как членам семьи погибшего ветерана боевых действий" - какой размер сей выплаты в рублях?

Гость

14:49:14 28-08-2025

Респект прокуратуре

Гость

14:53:17 28-08-2025

После этого вдове, детям и матери военного перечислили компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

Если это выплаты по случаю гибели, то почему-то мало...

