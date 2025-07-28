Песков допустил, что Путин и Трамп встретятся в Китае

Это произойдет, если американский лидер примет решение посетить КНР

28 июля 2025, 17:25, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, если глава США примет решение посетить Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, российский лидер готовится к визиту в КНР. В случае, если президент США посетит страну в эти же даты, такую встречу теоретически нельзя исключать.

«Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту (в Китай - прим. ред.). Если так получится, что в итоге президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государства окажутся в одном городе", - рассказал журналистам Песков.

При этом он подчеркнул, что никаких конкретных наработок, а также подготовки такой встречи пока не ведут.