Певица Елка изменила текст хита "Прованс", убрав упоминание Украины
Ни сама артистка, ни ее представители пока не прокомментировали изменение текста песни
02 ноября 2025, 15:30, ИА Амител
Певица Елка (Елизавета Иванцив) исполнила свою известную песню "Прованс" с измененными словами во время церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Москве. Как сообщает Telegram-канал "Лента дня", артистка убрала из текста упоминание киевского аэропорта Борисполь.
В оригинальной версии песни есть строчка: "Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте". На концерте певица заменила ее на: "Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте".
Елка, родившаяся в Ужгороде и переехавшая в Москву в 2004 году, ранее уже выражала переживания о ситуации на Украине. В одном из недавних выступлений она рассказала, что у нее "болит сердце" за происходящее, поскольку там остались ее мама и друзья.
Ни сама певица, ни ее представители пока не прокомментировали изменение текста песни.
22:55:33 02-11-2025
молодец
10:26:44 03-11-2025
А как нонче Полтаву в школах читают? А Тараса Бульбу?
11:57:03 04-11-2025
Гость (10:26:44 03-11-2025) А как нонче Полтаву в школах читают? А Тараса Бульбу?... Дело происходило рядом с Рязанью. И это была Тамара бульбасова.
10:41:04 03-11-2025
"Лететь к тебе и думать о пилоте"?
А нужна ли такая?
07:18:35 05-11-2025
Это кто ж и чем ей пригрозил, что пришлось из старой песни слово выкидывать? Может таких параноидальных "блюстителей" пора самих за бугор?