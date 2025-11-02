Певица Елка изменила текст хита "Прованс", убрав упоминание Украины

Ни сама артистка, ни ее представители пока не прокомментировали изменение текста песни

02 ноября 2025, 15:30, ИА Амител

Певица Елка / Фото: соцсети артистки

Певица Елка (Елизавета Иванцив) исполнила свою известную песню "Прованс" с измененными словами во время церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Москве. Как сообщает Telegram-канал "Лента дня", артистка убрала из текста упоминание киевского аэропорта Борисполь.

В оригинальной версии песни есть строчка: "Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте". На концерте певица заменила ее на: "Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте".

Елка, родившаяся в Ужгороде и переехавшая в Москву в 2004 году, ранее уже выражала переживания о ситуации на Украине. В одном из недавних выступлений она рассказала, что у нее "болит сердце" за происходящее, поскольку там остались ее мама и друзья.

Ни сама певица, ни ее представители пока не прокомментировали изменение текста песни.

Ранее поэт обвинил Ирину Аллегрову в краже песни.