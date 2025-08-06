"Ждали всем селом". Как на Алтае строят площадки, которые помогают сдать ГТО

В этом году такие небольшие "стадионы" появились в 13 районах региона

06 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Соревнования по ГТО в Барнауле / Фото: "Алтайский спорт"

Уже 11 лет в России действует указ президента "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)". За это время в Алтайском крае нормативы выполнили десятки тысяч человек. Если в крупных городах региона больше возможностей для занятий физкультурой, то в районах инфраструктура пока отстает. Однако благодаря поддержке правительства Алтайского края в муниципалитетах каждый год открывают универсальные спортивные площадки. Они помогают местным жителям не только сдавать нормы ГТО, но и вести активный и здоровый образ жизни.

Где в 2025 году установили малые спортивные площадки ГТО?

Малые спортивные площадки ГТО сделали в 13 муниципальных образованиях Алтайского края: в Кулундинском, Советском, Косихинском, Родинском, Троицком, Новичихинском, Калманском, Поспелихинском, Залесовском, Солтонском, Крутихинском районах, а также в городе Заринске и Белокурихе. Их установили по программе развития физической культуры и спорта Российской Федерации. В общей сложности на новые площадки ГТО в этом году направили около 35,7 миллиона рублей, из них 357 тысяч – средства краевого бюджета.

Как сообщили в Министерстве спорта региона, в настоящее время уже завершены работы по подготовке основания и монтажу тренажеров. Открытие малых спортивных площадок запланировано в августе. Стоимость одной такой площадки – около 2,8 миллиона рублей. Они укомплектованы тренажерами для малышей и взрослых.

Установка малых спортивных площадок началась с 2019 года, на данный момент они есть в 69 муниципальных образованиях региона. Создание подобных спортивных объектов способствует увеличению периода активного долголетия и продолжительности жизни граждан, в том числе и старшего поколения. Большая часть средств на установку таких спортивных "стадионов" выделена из бюджета Алтайского края.

Вторая площадка за шесть лет

Если в некоторых муниципалитетах только впервые строят площадки ГТО, то в Новичихинском районе появился уже второй подобный объект.

Как рассказал amic.ru директор местной ДЮСШ Сергей Воронин, первую площадку открыли в 2019-м в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Установили ее рядом со зданием ДЮСШ и стадионом "Центральный", а стоимость работ составила около трех миллионов рублей.

Сергей Воронин на соревнованиях / Фото: "Алтайский спорт"

«Площадка сразу же стала местом притяжения для местных жителей. Первое время там занималось по 40–50 человек в день. Сейчас, конечно, уже народу меньше, но люди активно приходят. Некоторые, например, читают книгу и крутят в это время велотренажер», – рассказал Сергей Воронин.

Вторую площадку ГТО решили установить в селе Долгово, где местные жители активно занимаются физкультурой и участвуют в различных соревнованиях. Из районного бюджета выделили 800 тысяч рублей, чтобы подготовить площадку для установки оборудования.

«Этот объект появился в самом центре села, на территории школы. Его ждали всем селом. За ним будут ухаживать, там установлены камеры видеонаблюдения. Уверен, что оборудование прослужит много лет. Заниматься физкультурой приходят не только школьники, но и взрослые. Это показывает востребованность подобных спортивных объектов. Надеюсь, что это не последняя малая спортивная площадка для ГТО в нашем районе», – рассказал amic.ru Сергей Воронин.

Какие еще мероприятия проходят на Алтае?

Всего в 2025 году в Алтайском крае в сдаче нормативов ГТО уже принял участие 4541 человек. 1254 участника получили знаки отличия ГТО: 781 золотой, 144 серебряных и 90 бронзовых. Кроме того, в регионе прошло несколько крупных мероприятий. В их числе фестиваль ГТО среди несовершеннолетних в Барнауле, собравший более 350 участников. В аналогичном фестивале уже среди семейных команд в столице края приняли участие 80 человек. Масштабные мероприятия прошли в крупных городах и селах региона.

Что такое комплекс ГТО?

Комплекс ГТО является основой физического воспитания граждан нашей страны и одним из важных направлений реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", главная цель которого – увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 70% к 2030 году.

У знака ГТО можно выделить два основных значения: поощрить граждан, которые держат себя в хорошей форме, и дать остальным стимул заняться спортом.

Как сдать нормы ГТО?

– Зарегистрироваться на всероссийском портале комплекса gto.ru;

– подать заявку на выполнение испытаний ГТО. К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных;

– получить медицинский допуск;

– прийти в центр тестирования;

– выполнить испытания комплекса ГТО;

– в день тестирования при себе нужно иметь документ, подтверждающий личность, с фотографией. А также сменную одежду и обувь в соответствии с видом испытания.

Сдать нормативы ГТО может любой житель Алтайского края в возрасте от 6 до 70 лет и старше.