Плитка и елки. Как в Барнауле благоустраивают новый сквер

Общественное пространство расположено на месте снесенного аварийного дома

21 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Сквер на пересечении улиц Пушкина и Горького, октябрь 2025 / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается благоустройство нового сквера на пересечении улиц Максима Горького и Пушкина. Ранее на этом месте располагался аварийный дом, который был снесен, чтобы освободить территорию для создания современного общественного пространства.

Благоустройство новой территории стартовало в начале сентября. За это время подрядная организация выполнила значительный объем подготовительных работ. Сейчас специалисты приступили к укладке тротуарной плитки и установке освещения.

В ближайшие недели в сквере появятся деревья, кустарники, малые архитектурные формы и памятный знак, посвященный 160-летию Федеральной службы судебных приставов Алтайского края.

Завершить все работы по благоустройству нового сквера планируется до ноября.

Ранее в Барнауле уже благоустроили территорию на проспекте Ленина у дома "Трех богатырей", где будет установлен памятник Федору Достоевскому.