В Барнауле открылась вторая тренажерная площадка для инвалидов

Она расположена на площади Мира

19 сентября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле на площади Мира заработала вторая в городе тренажерная площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в мэрии.

Шесть тренажеров для людей всех возрастов установили за счет горадминистрации в рамках краевого благотворительного марафона "Поддержим ребенка".

При формировании площадки учли пожелания представителей разных общественных организаций, объединяющих людей с проблемами здоровья. Подъезд к снарядам адаптирован для колясочников и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В пресс-службе напомнили, что первая подобная площадка открыта на территории физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов "Патриот" на Шумакова, 22, к. 2.