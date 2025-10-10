По решению прокурора из Барнаула на СВО поедут контрафактные кроссовки

Прокурор постановил признать товар контрафактным, его изъяли и отправят на фронт

10 октября 2025, 23:08, ИА Амител

Кроссовки, обувь/ Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

В Новосибирске судебное решение предписало изъятие партии обуви иностранного производства у местного бизнесмена на основании иска, поданного прокуратурой из Барнаула. Согласно информации, предоставленной пресс-службой судов общей юрисдикции Новосибирской области, 1825 пар кроссовок были признаны судом контрафактными и конфискованы с целью дальнейшей передачи для обеспечения нужд специальной военной операции.

Иск о признании 1825 пар импортных кроссовок контрафактной продукцией был инициирован прокурором Индустриального района Барнаула. В интересах МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай надзорный орган настаивал на конфискации и обращении обуви в собственность государства.

Впоследствии предприниматель согласился с требованиями прокуратуры и предложил передать обувь государству, ссылаясь на правительственное постановление, допускающее направление имущества на нужды СВО. В результате суд удовлетворил иск прокурора. По инициативе владельца конфискованная обувь была передана в распоряжение властей.