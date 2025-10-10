По решению прокурора из Барнаула на СВО поедут контрафактные кроссовки
Прокурор постановил признать товар контрафактным, его изъяли и отправят на фронт
10 октября 2025, 23:08, ИА Амител
В Новосибирске судебное решение предписало изъятие партии обуви иностранного производства у местного бизнесмена на основании иска, поданного прокуратурой из Барнаула. Согласно информации, предоставленной пресс-службой судов общей юрисдикции Новосибирской области, 1825 пар кроссовок были признаны судом контрафактными и конфискованы с целью дальнейшей передачи для обеспечения нужд специальной военной операции.
Иск о признании 1825 пар импортных кроссовок контрафактной продукцией был инициирован прокурором Индустриального района Барнаула. В интересах МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай надзорный орган настаивал на конфискации и обращении обуви в собственность государства.
Впоследствии предприниматель согласился с требованиями прокуратуры и предложил передать обувь государству, ссылаясь на правительственное постановление, допускающее направление имущества на нужды СВО. В результате суд удовлетворил иск прокурора. По инициативе владельца конфискованная обувь была передана в распоряжение властей.
06:34:19 11-10-2025
Т.е. контрафактные кроссовки - это хорошо? Сам прокурор признал.
08:44:58 11-10-2025
Гость (06:34:19 11-10-2025) Т.е. контрафактные кроссовки - это хорошо? Сам прокурор приз... Гость, что хочешь, в России все смешалось, кони, люди. Сейчас не понятно, где действует Римское право а где по понятиям... - "Римское право — это правовая система, развивавшаяся в Древнем Риме более 13 веков, которая стала основой современного европейского и российского гражданского права."
09:37:24 11-10-2025
Т.е. несмотря на во... "сво", длящееся уже 3 года, эрэфские суды до сих пор выносят решения в пользу западных правообладателей? А вот интересно, перечисление им штрафов не попадает под финансирование террористов?
09:40:03 11-10-2025
А где новость, что "россиянам начали блокировать выезд за границу после полномасштабного запуска СЭП"?
12:41:29 11-10-2025
Раньше контрафактные продукты давили трактором, вещи сжигали... Изменились условия?