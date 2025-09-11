НОВОСТИОбщество

Поцелуй бабьего лета. Фоторепортаж с солнечных улиц Барнаула

Сухая и теплая погода радует горожан

11 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

Теплая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле установилась по-настоящему приятная погода, напоминающая бабье лето. Последние дни радуют горожан солнцем и сухим воздухом, хотя ночи и утренние часы остаются прохладными.

Пока это сложно назвать периодом классического бабьего лета. Более того, специалисты отмечают, что в этом году привычного "золотого" отрезка сентября может и не быть: погода становится все более непредсказуемой. 

После холодного и дождливого августа, который больше напоминал начало осени, ясное небо и мягкое солнце воспринимаются особенно радостно. Надеемся, что ясные и сухие дни задержатся в регионе как можно дольше – в утешение после неудачного лета.

Барнаульский дендрарий / Фото: amic.ru

Будет ли бабье лето в Алтайском крае в 2025 году и когда оно может прийти?

Август получился не очень-то "летним", поэтому надежда осталась только на сентябрь
НОВОСТИОбщество

Погода фоторепортажи

Комментарии 3

Avatar Picture
Мусик

17:25:04 11-09-2025

поцелуйчики на улице? запрещено же ибо розврат!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:50:31 11-09-2025

Мусик (17:25:04 11-09-2025) поцелуйчики на улице? запрещено же ибо розврат!... Душнила

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

11:38:15 12-09-2025

Хорошие фотографии, спасибо автору. Выздаравлю от соплей и кашля, обязательно прогуляюсь по таким улочкам.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров