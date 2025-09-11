Поцелуй бабьего лета. Фоторепортаж с солнечных улиц Барнаула
Сухая и теплая погода радует горожан
11 сентября 2025, 16:15, ИА Амител
Теплая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле установилась по-настоящему приятная погода, напоминающая бабье лето. Последние дни радуют горожан солнцем и сухим воздухом, хотя ночи и утренние часы остаются прохладными.
Пока это сложно назвать периодом классического бабьего лета. Более того, специалисты отмечают, что в этом году привычного "золотого" отрезка сентября может и не быть: погода становится все более непредсказуемой.
После холодного и дождливого августа, который больше напоминал начало осени, ясное небо и мягкое солнце воспринимаются особенно радостно. Надеемся, что ясные и сухие дни задержатся в регионе как можно дольше – в утешение после неудачного лета.
17:25:04 11-09-2025
поцелуйчики на улице? запрещено же ибо розврат!
23:50:31 11-09-2025
Мусик (17:25:04 11-09-2025) поцелуйчики на улице? запрещено же ибо розврат!... Душнила
11:38:15 12-09-2025
Хорошие фотографии, спасибо автору. Выздаравлю от соплей и кашля, обязательно прогуляюсь по таким улочкам.