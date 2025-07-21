Почему отключают воду в центре Барнаула и когда ее вернут?
Под ограничения попадут 15 тысяч жителей столицы Алтайского края
21 июля 2025, 07:15, ИА Амител
Фото: kevin Baquerizo / unsplash.com
С 09:00 21 июля в центре Барнаула на сутки отключат горячую и холодную воду. Под ограничения попадут 15 тысяч жителей, которым придется переждать проведение работ по запуску нового водовода. Рассказываем, когда вернут ресурс в квартиры и кто попадает под ограничение.
1
Зачем отключают воду?
Ограничения связаны с запуском нового водовода на участке по проспекту Социалистическому (от улицы Молодежной до проспекта Социалистического, 109). Как сообщил генеральный директор "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюго, модернизацию сети проводят по улице Профинтерна, проспектам Строителей и Социалистическому, а также по улице Молодежной.
Кроме того, переврезка будет происходить совместно с гидравлическими испытаниями теплосетей, в ходе которых 7 июля отключили горячую воду потребителям ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (серый и желтый контуры на интерактивной карте).
2
Когда вернут горячую и холодную воду?
Ожидаемый срок возвращения ресурса – к 09:00 22 июля. Полюго отмечал, что выполнить работы постараются быстрее графика.
3
Где не будет воды?
Многоквартирные дома
- пр. Социалистический, 105, 109, 112, 115, 117, 118, 119, 124, 126а, 126б, 128, 128а;
- ул. Молодежная, 28, 30, 34, 36;
- ул. Деповская, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
- ул. Союза Республик, 44, 46;
- пр. Ленина, 63, 63а, 73, 79, 83;
- ул. Брестская, 11;
- пр. Красноармейский, 118;
- пр. Строителей, 23а к. 1, 23а к. 2.
Соцобъекты
- ул. Деповская, 13а (краевая стоматологическая поликлиника), 17 (детская городская больница № 1);
- пр. Социалистический, 113, 124а, 128б (детские сады), 126 (АлтГПУ);
- пр. Строителей, 23а (детская поликлиника).
Административные здания
- ул. Молодежная, 26;
- пр. Социалистический, 103, 116, 116г, 117а, 119а, 124.
Бойлерные
- ул. Молодежная, 30, 32;
- пр. Социалистический, 107, 112, 114, 118, 119, 124, 124б, 128;
- ул. Деповская, 3, 9, 10, 11, 12, 17а, 18;
- ул. Союза Республик, 44, 46;
- ул. Брестская, 11;
- пр. Строителей, 23а;
- пр. Ленина, 67, 69.
