Почему отключают воду в центре Барнаула и когда ее вернут?

Под ограничения попадут 15 тысяч жителей столицы Алтайского края

21 июля 2025, 07:15, ИА Амител

Фото: kevin Baquerizo / unsplash.com

С 09:00 21 июля в центре Барнаула на сутки отключат горячую и холодную воду. Под ограничения попадут 15 тысяч жителей, которым придется переждать проведение работ по запуску нового водовода. Рассказываем, когда вернут ресурс в квартиры и кто попадает под ограничение.

2 Когда вернут горячую и холодную воду? Ожидаемый срок возвращения ресурса – к 09:00 22 июля. Полюго отмечал, что выполнить работы постараются быстрее графика.