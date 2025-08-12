Почти 20% российских застройщиков оказались под угрозой банкротства

Число таких девелоперов может вырасти, если ключевая ставка будет держаться на текущем уровне еще полгода

12 августа 2025, 07:15, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Почти каждая пятая российская компания-застройщик оказалась под угрозой банкротства. Об этом в интервью "Ведомостям" заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, отметив, что число таких девелоперов может вырасти.

По словам "строительного" вице-премьера, срок ввода 19% проектов уже перенесен, и правительство разрешило это, понимая тяжесть ситуации. Эти 19% девелоперов находятся в зоне риска, но это не значит, что они обязательно обанкротятся.

Вице-премьер предупредил, что если ситуация с ключевой ставкой протянется еще полгода, не увеличится приток денег в отрасль, граждане не начнут вкладываться в недвижимость и не будет поддержки ипотеки, то "таких девелоперов станет более 30%". По его словам, в правительстве этого очень опасаются и стремятся удержать ситуацию под контролем.