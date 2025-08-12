Почти 20% российских застройщиков оказались под угрозой банкротства
Число таких девелоперов может вырасти, если ключевая ставка будет держаться на текущем уровне еще полгода
12 августа 2025, 07:15, ИА Амител
Почти каждая пятая российская компания-застройщик оказалась под угрозой банкротства. Об этом в интервью "Ведомостям" заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, отметив, что число таких девелоперов может вырасти.
По словам "строительного" вице-премьера, срок ввода 19% проектов уже перенесен, и правительство разрешило это, понимая тяжесть ситуации. Эти 19% девелоперов находятся в зоне риска, но это не значит, что они обязательно обанкротятся.
Вице-премьер предупредил, что если ситуация с ключевой ставкой протянется еще полгода, не увеличится приток денег в отрасль, граждане не начнут вкладываться в недвижимость и не будет поддержки ипотеки, то "таких девелоперов станет более 30%". По его словам, в правительстве этого очень опасаются и стремятся удержать ситуацию под контролем.
07:19:34 12-08-2025
От собственных ценников харя треснула ?
07:48:05 12-08-2025
и правительство разрешило это, понимая тяжесть ситуации---какое доброе правительство, только как-то однобоко :)
08:54:55 12-08-2025
Отлаженная схема, помочь застройщикам из гос.бюджета, и поднять поборы с населения, дабы компенсировать издержки. Застройщики в плюсе, государство в плюсе, а население в Ж..Е.
09:25:51 12-08-2025
Банкротство застройщиков приведёт к снижению цен на жильё, что в целом положительно скажется на населении. Так что банкротьте спокойно, вгоняйте их в долги, отбирайте у них имущество и залоги. Предположим застройщик хотел продать жильё по 100тр за метр, готовность объекта 95%, но обанкротился. У него всё отбирают, новый застройщик получает объект за копейки, достраивает оставшиеся 5%, и спокойно и в прибыль может продавать за 40тр за метр. Население с удовольствием купит по такой цене.
Вперёд! Банкротить жаднюг!
10:17:58 12-08-2025
Гость (09:25:51 12-08-2025) Банкротство застройщиков приведёт к снижению цен на жильё, ч... Очередной Свидетель Обвала Цен На Жильё... Пока данную категорию бизнесьменофф (а на деле - паразитов, доящих государство) будет поддерживать государство - ничего не поменяется, потому как нет смысла снижать цены и привлекать покупателей, если можно поплакаться и получить фин.помощь.
12:55:43 12-08-2025
Гость (09:25:51 12-08-2025) Банкротство застройщиков приведёт к снижению цен на жильё, ч... А застройщик построит новое здание, продав старое по 40 за кв.м.? Или распродал и сам банкрот? В такие сказки верите
09:35:56 12-08-2025
Жирок накопленный за 2021-23 гг. эти ребята тратят сейчас и его им хватит еще на год минимум (отлично тогда заработали). С тех пор как все встало (уже год прошел), они ничего не делают, цены вниз не корректируют (а даже пытаются по старой памяти слегка дергать их наверх), понавводили эти свои рассрочки типа под ноль процентов, а по факту просто ждут когда все вернется и будет как прежде. Но что будет дальше, во второй половине 2026 года - покажет только время...
09:43:28 12-08-2025
Плевать, пусть еще и построенное разрушится
13:37:16 12-08-2025
Гость (09:43:28 12-08-2025) Плевать, пусть еще и построенное разрушится... Вот жители землянок на Осипухе и Восточном ликовать и пьянствовать массово будут!
09:59:42 12-08-2025
Гость (09:25:51 12-08-2025) Банкротство застройщиков приведёт к снижению цен на жильё, ч... Вы не совсем верно представляете себе процедуру банкротства застройщиков, все будет проходить не совсем так. Но в одном можно согласиться - минимальные цены для покупателей начнутся тогда, когда конкретный застройщик начнет испытывать острый дефицит ликвидности и ему нужен будет кэш любой ценой. Иными словами, прежде чем войти в процедуру банкротства конкретного застройщика, у покупателей будет несколько месяцев для того чтобы совершить выгодную покупку. Выгодная на сегодня - это дисконт около 30%. Барнаульские застройщики пока держатся и даже близко ничего такого не дают (5-10% максимум), московские - давали, но и у тех последние пару месяцев появился из ниоткуда какой-то странный оптимизм, неужели поверили, что новый цикл роста начался) PS. Наблюдайте за Самолетом, он покажет вектор движения рынка
12:18:51 12-08-2025
Гость (09:59:42 12-08-2025) Наблюдайте за Самолетом, он покажет вектор движения рынка ... Донаблюдались уже: "На 57-м году жизни умер основатель крупнейшего в России застройщика «Самолет» Михаил Кенин".
За кем ещё понаблюдать?
10:13:27 12-08-2025
в мае 2024 через суд у застройщика ПИК за несвоевременную сдачу квартиры (3 месяца)отсудили 550 тыс(суд снизил в два раза неустойку.считал по ставке Центробанка март 22 года).
правительство каждые полгода пролонгирует мораторий на выплаты.
кого поддерживает правительство?
10:19:24 12-08-2025
Гость (10:13:27 12-08-2025) в мае 2024 через суд у застройщика ПИК за несвоевременную с... Неужто застройщиков с девелоперами? Никогда такого не было и вот опять!