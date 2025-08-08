"Подросшую" многоэтажку на 111 квартир разрешили строить в центре Барнаула

Зданию "нарастили" несколько этажей, чтобы сделать проект более рентабельным

08 августа 2025, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Крупской, 100 / Фото: ПК "Планета"

16-этажный ЖК начнут возводить на ул. Крупской, 100. Изначально на участке планировали строить десятиэтажный дом, но из-за "экономической ситуации" высотность увеличили. Обновленный проект ЖК в апреле 2025 года успешно прошел градсовет, а в начале августа стройэкспертиза выдала положительное заключение.

Участок, где "вырастет" многоэтажка, расположен в окружении частных домов. Напротив – студенческие общежития краевых вузов. ЖК рассчитан на проживание 224 человек. Под двором появится паркинг, который пристроят к существующей подземной стоянке. Ее возводили для дома на ул. Циолковского, 124, но застройщик изначально предполагал построить вторую "свечку", потому закладывал реконструкцию и расширение паркинга.

Во дворе ЖК выполнят благоустройство: здесь предусмотрены детские, игровые, спортивные площадки, зоны отдыха. Наружная отделка дома будет двух видов – облицовочный кирпич и тонкослойная штукатурка. В проекте десятиэтажного ЖК фасады украшали открытые балконы. Но их решили заменить остекленными конструкциями, которые больше подходят для сибирского климата.

Кстати, рядом с ЖК сохранят исторический объект: дом, построенный в начале XX века и признанный памятником культуры. Девелопер (компания "Строительная перспектива" Андрея Комякова, владеющая участком и домом) несколько лет добивалась его переноса к Покровскому кафедральному собору (на ул. Никитина). Там застройщик предлагал восстановить объект, вернув ему первоначальный облик. Однако федеральное Министерство культуры отказало в этом.