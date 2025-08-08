"Подросшую" многоэтажку на 111 квартир разрешили строить в центре Барнаула
Зданию "нарастили" несколько этажей, чтобы сделать проект более рентабельным
08 августа 2025, 09:15, ИА Амител
16-этажный ЖК начнут возводить на ул. Крупской, 100. Изначально на участке планировали строить десятиэтажный дом, но из-за "экономической ситуации" высотность увеличили. Обновленный проект ЖК в апреле 2025 года успешно прошел градсовет, а в начале августа стройэкспертиза выдала положительное заключение.
Участок, где "вырастет" многоэтажка, расположен в окружении частных домов. Напротив – студенческие общежития краевых вузов. ЖК рассчитан на проживание 224 человек. Под двором появится паркинг, который пристроят к существующей подземной стоянке. Ее возводили для дома на ул. Циолковского, 124, но застройщик изначально предполагал построить вторую "свечку", потому закладывал реконструкцию и расширение паркинга.
Во дворе ЖК выполнят благоустройство: здесь предусмотрены детские, игровые, спортивные площадки, зоны отдыха. Наружная отделка дома будет двух видов – облицовочный кирпич и тонкослойная штукатурка. В проекте десятиэтажного ЖК фасады украшали открытые балконы. Но их решили заменить остекленными конструкциями, которые больше подходят для сибирского климата.
Кстати, рядом с ЖК сохранят исторический объект: дом, построенный в начале XX века и признанный памятником культуры. Девелопер (компания "Строительная перспектива" Андрея Комякова, владеющая участком и домом) несколько лет добивалась его переноса к Покровскому кафедральному собору (на ул. Никитина). Там застройщик предлагал восстановить объект, вернув ему первоначальный облик. Однако федеральное Министерство культуры отказало в этом.
09:22:45 08-08-2025
И не важно, что там песок.
09:30:46 08-08-2025
Гость (09:22:45 08-08-2025) И не важно, что там песок.... Кое кого забыли опросить про песок и глину.
09:34:28 08-08-2025
как же задолбали со своими многоэтажками, весь город изуродовали
09:36:55 08-08-2025
Строим замки на песке...
10:29:58 08-08-2025
У нас архитектуру головой засунули в одно место. Мы строим нынче что бы было рентабельно. А когда не хватает мест для парковок, они в открытую уже говорят пусть ставят у соседей.
18:18:54 08-08-2025
Гость (10:29:58 08-08-2025) У нас архитектуру головой засунули в одно место. Мы строим н... Так и делают. В нашем дворе ставят машины с соседнего дома- у них территории ноль. Подъедешь к своему дому, а ставить уже некуда.
21:32:42 08-08-2025
Ставьте шлагбаумы
11:04:41 08-08-2025
рентабельно - пополнение карманофффф
12:22:20 08-08-2025
и где на картинках историческое здание? а если здание исторической и имеет охранный статус, то у него есть зона в которой высотки строить нельзя.
13:26:21 08-08-2025
Урбаниздко (12:22:20 08-08-2025) и где на картинках историческое здание? а если здание истори... Все вопросы утрясли, можно строить вокруг исторического здания. А потом и над ним.
13:48:27 08-08-2025
Гость (13:26:21 08-08-2025) Все вопросы утрясли, можно строить вокруг исторического здан... и вместо, понятно
13:03:38 08-08-2025
учитывают "экономическую ситуацию" -кабздец как все можно извратить. Нет, ничто в этом мире не ново, Лишь все слаще Отечества дым, когда ты смотришь на него с полными карманами издалека, наслаждаясь видами на (допустим) Средиземное море.
16:10:55 08-08-2025
Да пускай строят! Стройка это движение и жизнь. С днем Строителя всех причастных к ремеслу!
21:56:56 08-08-2025
Землю видимо для китайцев берегут...