Почти 200 миллионов рублей маткапитала выплатили в Алтайском крае

Почти восемь тысяч семей воспользовались средствами, выданными за рождение ребенка

08 ноября 2025, 16:05, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В текущем году в Алтайском крае 7809 семей, воспитывающих детей, использовали средства регионального материнского капитала. Общая сумма составила 198,2 миллиона рублей, сообщили в региональном правительстве.

Региональный маткапитал предоставляется семьям при появлении третьего или последующих детей. Начиная с 2025 года программа включена в национальный проект под названием "Семья". За время действия программы были существенно расширены возможности использования средств.

В частности, их разрешено направлять на улучшение жилищных условий, оплату обучения детей, включая проживание в студенческом общежитии и посещение детского сада, на приобретение товаров и услуг, необходимых детям с ограниченными возможностями, а также на проведение газа в жилье и подключение домов к системам отопления, водоснабжения и канализации.

Размер выплаты установлен на уровне 91 850 рублей. Также семьи имеют право на получение разовой субсидии каждые полгода или использование части оставшихся средств на экстренные нужды, но не более 1/5 от общей суммы и не превышая прожиточный минимум (3061,8 рубля).