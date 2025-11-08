Почти 200 миллионов рублей маткапитала выплатили в Алтайском крае
Почти восемь тысяч семей воспользовались средствами, выданными за рождение ребенка
08 ноября 2025, 16:05, ИА Амител
В текущем году в Алтайском крае 7809 семей, воспитывающих детей, использовали средства регионального материнского капитала. Общая сумма составила 198,2 миллиона рублей, сообщили в региональном правительстве.
Региональный маткапитал предоставляется семьям при появлении третьего или последующих детей. Начиная с 2025 года программа включена в национальный проект под названием "Семья". За время действия программы были существенно расширены возможности использования средств.
В частности, их разрешено направлять на улучшение жилищных условий, оплату обучения детей, включая проживание в студенческом общежитии и посещение детского сада, на приобретение товаров и услуг, необходимых детям с ограниченными возможностями, а также на проведение газа в жилье и подключение домов к системам отопления, водоснабжения и канализации.
Размер выплаты установлен на уровне 91 850 рублей. Также семьи имеют право на получение разовой субсидии каждые полгода или использование части оставшихся средств на экстренные нужды, но не более 1/5 от общей суммы и не превышая прожиточный минимум (3061,8 рубля).
Это много или мало!? Этих бумажек, или сегодня просто цифирок!...
Когда речь идёт о том что мы вымираем!..
есть инфа о том, насколько квалиф. инспекторы выдавали деньги? и к коменту выше - это мало. у меня приятель в год чистыми имеет прибыль 70 мл. руб дивидендов в конце года. другой - 98 млн. просто работают чуваки и всё. новые жизни не создают.