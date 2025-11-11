Мальчик получил 10 тысяч рублей за прокушенную собакой руку в Новосибирской области

Контроль за безнадзорными животными возложен на органы местного самоуправления

11 ноября 2025, 12:15, ИА Амител

Стая бездомных собак / Фото: amic.ru

В Новосибирской области мальчику выплатили компенсацию за укус бездомной собаки. Инцидент произошел в августе на детской площадке в селе Кыштовка – животное напало на девятилетнего ребенка и укусило его за руку. Об этом сообщает Telegram-канал "Прецедент Новосибирск".

Как сообщили в прокуратуре региона, ведомство обратилось в суд с иском к районной администрации, добиваясь возмещения морального вреда. Венгеровский районный суд удовлетворил требования прокурора и постановил выплатить пострадавшему 10 тысяч рублей.

По данным следствия, у мальчика зафиксировали укушенную рану предплечья, но угрозы жизни не было. Надзорное ведомство напомнило, что контроль за безнадзорными животными возложен на органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в Бийске стая бездомных собак напала на ребенка у Вечного огня. Инцидент произошел, когда мальчик возвращался с тренировки. Собаки окружили его, и "одна из них укусила". Прохожие успели вмешаться и отогнали животных.