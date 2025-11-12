Подростки жестоко избили восьмилетнюю девочку в Хабаровске из-за лишнего веса

Трое подростков избивали школьницу руками и ногами, а затем прижали ее лицо к снегу

12 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

В Хабаровске восьмилетнюю девочку жестоко избили подростки из-за ее внешности. Травля продолжалась полгода и завершилась физическим насилием, сообщает transsibinfo со ссылкой на "Газету.ру".

Конфликт, начавшийся с издевательств над второклассницей из-за ее веса, перерос в уличное нападение. Камеры наблюдения зафиксировали, как трое подростков избивали девочку руками и ногами, а затем прижали ее лицо к снегу.

Мать пострадавшей немедленно обратилась в полицию. Правоохранительные органы уже установили личности всех участников инцидента с помощью видеозаписей.

Эксперт в области психологии Лилия Шувалова комментирует:

«Современные подростки все чаще совершают крайне жестокие поступки, размываются границы дозволенного, исчезает сопереживание. Одни стремятся к образу "лидера", другие проверяют, до какого предела им все сойдет с рук».

