Подростки жестоко избили пенсионера в центре Хабаровска

19 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Хабаровске возбуждено уголовное дело после жестокого нападения несовершеннолетних на пожилого мужчину, сообщает transsibinfo со ссылкой на региональный Следком.

Инцидент произошел на Уссурийском бульваре – двое подростков сначала нарушали общественный порядок, а затем без видимой причины набросились на прохожего пенсионного возраста. Один из нападавших подбежал сзади и нанес несколько ударов ногами по уже лежавшему на газоне мужчине.

Региональный Следственный комитет обратился к жителям города с просьбой помочь установить личность пострадавшего, который до сих пор не обращался в правоохранительные органы. Также ведется поиск самих подростков, скрывшихся с места преступления.

«Специалисты отмечают, что подобные случаи подростковой агрессии часто носят спонтанный характер и связаны с комплексом факторов – от гормональной перестройки и эмоциональной нестабильности до влияния социальной среды и недостаточного внимания со стороны взрослых. Конфликт поколений усугубляется радикальным изменением поведенческих норм и ценностных ориентиров молодежи», – пишет издание.

Дело расследуется по статье о хулиганстве, однако квалификация может быть пересмотрена в зависимости от тяжести последствий для здоровья пострадавшего.