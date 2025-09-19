Подростки жестоко избили пенсионера в центре Хабаровска
Дело расследуется по статье о хулиганстве
19 сентября 2025, 16:30, ИА Амител
В Хабаровске возбуждено уголовное дело после жестокого нападения несовершеннолетних на пожилого мужчину, сообщает transsibinfo со ссылкой на региональный Следком.
Инцидент произошел на Уссурийском бульваре – двое подростков сначала нарушали общественный порядок, а затем без видимой причины набросились на прохожего пенсионного возраста. Один из нападавших подбежал сзади и нанес несколько ударов ногами по уже лежавшему на газоне мужчине.
Региональный Следственный комитет обратился к жителям города с просьбой помочь установить личность пострадавшего, который до сих пор не обращался в правоохранительные органы. Также ведется поиск самих подростков, скрывшихся с места преступления.
«Специалисты отмечают, что подобные случаи подростковой агрессии часто носят спонтанный характер и связаны с комплексом факторов – от гормональной перестройки и эмоциональной нестабильности до влияния социальной среды и недостаточного внимания со стороны взрослых. Конфликт поколений усугубляется радикальным изменением поведенческих норм и ценностных ориентиров молодежи», – пишет издание.
Дело расследуется по статье о хулиганстве, однако квалификация может быть пересмотрена в зависимости от тяжести последствий для здоровья пострадавшего.
18:31:35 19-09-2025
может уже пора сажать этих ублюдков а не рассуждать?