Якутский врач надругался над девочкой, которую приехал лечить

Под предлогом поездки в больницу он отвез ребенка домой и изнасиловал

25 мая 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

42-летний врач в Якутии изнасиловал девятилетнюю пациентку. Об этом сообщает "Рен ТВ".



Специалиста вызвала бабушка, потому что внучка почувствовала себя плохо. Заместитель главврача, приехавший на вызов, после осмотра заявил, что ребенку нужна госпитализация.

Вместо больницы он отвез девочку домой и надругался над ней.

Он также убеждал жертву не рассказывать ни о чем родителям, уверяя, что за это последует наказание, однако взрослые обо всём узнали.

Мужчину задержали.