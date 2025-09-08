Подросток в Барнауле зарубил отчима топором и спрятал тело в бане
Конфликт произошел на почве длительной неприязни
08 сентября 2025, 17:30, ИА Амител
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле несовершеннолетний подросток жестоко убил своего отчима, сообщает Следком по Алтайскому краю.
Конфликт произошел на почве длительной неприязни. В ходе ссоры обвиняемый нанес отчиму множественные удары топором по голове и ножевые ранения в грудь, от которых тот скончался на месте.
Чтобы скрыть преступление, подросток завернул тело в полиэтиленовые пакеты и закопал его под полом бани.
Убийство оставалось нераскрытым два месяца, пока следствие не установило истину. Подростку предъявлено обвинение в убийстве.
