Подросток в Барнауле зарубил отчима топором и спрятал тело в бане

Конфликт произошел на почве длительной неприязни

08 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле несовершеннолетний подросток жестоко убил своего отчима, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Конфликт произошел на почве длительной неприязни. В ходе ссоры обвиняемый нанес отчиму множественные удары топором по голове и ножевые ранения в грудь, от которых тот скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, подросток завернул тело в полиэтиленовые пакеты и закопал его под полом бани.

Убийство оставалось нераскрытым два месяца, пока следствие не установило истину. Подростку предъявлено обвинение в убийстве.