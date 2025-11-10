Ранее поиск подрядчика приостановили по жалобе в УФАС

10 ноября 2025, 11:10, ИА Амител

Аэродром в Михайловке / Фото: amic.ru

2,9 млрд рублей заплатят подрядчику за капитальный ремонт барнаульского аэродрома в Михайловке. При этом максимальная цена лота была больше – 3,2 млрд рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Итоги аукциона подвели 6 ноября 2025 года. Всего на него заявились две компании. Первая согласилась сделать работу за 3,2 млрд рублей, как и было предложено, а вторая – за 2,9 млрд рублей. В итоге последняя фирма победила.

Теперь подрядчику предстоит провести земляные и дренажные работы, разобрать аэродромные покрытия и элементы водосточно-дренажной сети, сделать искусственные покрытия, отремонтировать разрушенные участки бетонного основания, установить систему светосигнального оборудования, положить фундаменты под аэродромные знаки и под глиссадные огни, организовать дождеприемные колодцы, усилить колодцы связи, провести пусконаладочные работы и так далее. На работы у компании будет 781 день, то есть более двух лет с даты заключения контракта, который будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Отметим, что заказчиком работ является предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Оно опубликовало закупку 10 октября, итоги планировалось подвести еще 30 октября 2025 года. Однако поиск подрядчика приостановили, так как кемеровский застройщик "СДС-строй" подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Он посчитал, что конкурсная документация "имеет ряд противоречий". Жалобу должны были рассмотреть 31 октября 2025 года. Результатов на портале пока нет, однако судя по тому, что подрядчик был найден, жалобу признали необоснованной.

Кроме того, на портале госзакупок сейчас ищут компанию, которая проконтролирует капремонт барнаульского аэродрома более чем за 48,1 млн рублей. Изначально итоги аукциона должны были подвести 5 ноября 2025 года, однако сроки сдвинулись, и теперь это произойдет 26 ноября 2025 года.