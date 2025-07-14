Подрядчика на ремонт бывшего Дворца пионеров не нашли в Барнауле
В Барнауле не нашли подрядчика, который за 20,7 млн рублей отремонтирует здание Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи (бывший Дворец пионеров) на ул. Пионеров, 2. Итоги аукциона подвели 10 июля, заявку на участие в нем никто не подал. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Компания-победитель должна была провести выборочный ремонт крыши и главного фасада здания. Предполагалось, что это будет первый этап реконструкции Дворца пионеров. Подрядчик должен был работать до 30 ноября 2025 года. Также до 2028 года предполагается провести полноценную реставрацию объекта, которая подразумевает реставрацию и приспособление здания под современное использование с воссозданием всего декоративного оформления фасадов и интерьеров, а также разрушенного в 2013 году западного крыла.
Ремонтировать здание необходимо, так как физический износ состояния основных несущих конструкций объекта составляет 60%. У здания выявили повсеместное обрушение штукатурного слоя фасадов и деструкцию кирпича. Физический износ цоколя и отмостки, конструкции кирпичных стен составляет 40%, а в 60% оценивается износ крыши. Обследование здания прошло еще в 2011 году. Тогда эксперты порекомендовали сделать проект комплексной реставрации.
Напомним, что здание построили в 1963 году, с 1994 года оно является памятником архитектуры регионального значения. Сначала там располагался Дворец пионеров, потом – Алтайский краевой дворец пионеров и школьников, а после развала СССР – Алтайский краевой детско-юношеский центр (АКДЮЦ). В 2009-2010 учебном году в здании открылся Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи, который находится там и сейчас.
Значит скоро сгорит или просто место купит СЭЛФ, снесут и на его месте появится новый ЖК.
А ТЮЗ?
страшно смотреть, как разрушают памятники архитектуры и на их месте строят всякое г.
А может просто суммы хватило бы только на половину работ, а отвечать за всё надо
Музей на Октября когда доделают?
Олег (15:16:53 14-07-2025) Музей на Октября когда доделают?... Может тебе ещё и Ленина на место вернуть, а не этого страшного ребёнка и шестерёнку?
Гость (15:35:08 14-07-2025) Может тебе ещё и Ленина на место вернуть, а не этого страшно... Когда разваливаться начнёт, опять снесут и будут "новый" строить😁
Такое впечатление, что специально выделяют суммы, за которые никто не возьмется работать на зданиях-памятниках. Ещё несколько раз объявят, никто не возьмется и здание снесут. И привет новый элитный ЖК. Место-то жирное.
Гость (16:42:13 14-07-2025) Такое впечатление, что специально выделяют суммы, за которые... Просто работать некому, все строители уехали на "запдный калым", там расценкина работу в 2-а раза выше😁
Снести и построить высотку.
зато памятник Достоевскому за бешеные миллионы запростяк ставят, даже вопреки мнению жителей города
здание это аварийное уже лет 8, еще 2 года и можно сносить - он не нужен. там дом бы типа Локомотива построить закрытый комплекс. мечта!
Мелковато....Вот повернуть реки....рельсы на пл. Свободы.