Подрядчика на ремонт бывшего Дворца пионеров не нашли в Барнауле

Заявку на участие в конкурсе никто не подал

14 июля 2025, 12:00, ИА Амител

Дом пионеров в Барнауле / Фото: "Яндекс.Карты"

В Барнауле не нашли подрядчика, который за 20,7 млн рублей отремонтирует здание Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи (бывший Дворец пионеров) на ул. Пионеров, 2. Итоги аукциона подвели 10 июля, заявку на участие в нем никто не подал. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Компания-победитель должна была провести выборочный ремонт крыши и главного фасада здания. Предполагалось, что это будет первый этап реконструкции Дворца пионеров. Подрядчик должен был работать до 30 ноября 2025 года. Также до 2028 года предполагается провести полноценную реставрацию объекта, которая подразумевает реставрацию и приспособление здания под современное использование с воссозданием всего декоративного оформления фасадов и интерьеров, а также разрушенного в 2013 году западного крыла.

Ремонтировать здание необходимо, так как физический износ состояния основных несущих конструкций объекта составляет 60%. У здания выявили повсеместное обрушение штукатурного слоя фасадов и деструкцию кирпича. Физический износ цоколя и отмостки, конструкции кирпичных стен составляет 40%, а в 60% оценивается износ крыши. Обследование здания прошло еще в 2011 году. Тогда эксперты порекомендовали сделать проект комплексной реставрации.

Напомним, что здание построили в 1963 году, с 1994 года оно является памятником архитектуры регионального значения. Сначала там располагался Дворец пионеров, потом – Алтайский краевой дворец пионеров и школьников, а после развала СССР – Алтайский краевой детско-юношеский центр (АКДЮЦ). В 2009-2010 учебном году в здании открылся Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи, который находится там и сейчас.