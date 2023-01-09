Метели, снег и резкое похолодание. О погоде в Барнауле и Алтайском крае 9 января

Существенное понижение температуры ожидается уже к вечеру

09 января 2023, 06:00, Никита Черников

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 9 января температура воздуха составит от +1 до -11 градусов, а по северо-западу ожидается до -17°С. При этом уже к вечеру столбики термометров опустятся до -13...-18 градусов, на северо-западе будет до -23°С, сообщили в Гидрометцентре региона.

В течение дня прогнозируется небольшой, местами умеренный снег с дождём, переходящий в снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер подует северный, 7-12 м/с, с усилением до 17-22 м/с, местами порывы 25-27 м/с.

В Барнауле в светлое время суток температура воздуха составит -1...-3 градуса, вечером похолодает до -18...-20°С. Небольшой снег, метель, сильная гололедица. Скорость ветра при порывах – до 17 м/с.