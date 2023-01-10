Морозы продолжаются. О погоде в Алтайском крае 10 января

Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с

10 января 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

10 января в Алтайском крае будет холодно. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, днём воздух охладится до -23...-28 градусов, однако местами будет теплее — от -16 до -22 градусов.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ожидается от -23 до -25 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.