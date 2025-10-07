НОВОСТИПроисшествия

Похищенную в Таиланде россиянку вызволили из рабства

8 октября освобожденная девушка улетит в Россию

07 октября 2025, 16:45, ИА Амител

Россиянку, которую похитили в Таиланде и продали в рабство, успешно вызволили. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Таиланде.

Напомним, жительница Читы приехала в Бангкок работать моделью, а оказалась в нелегальном лагере на границе с Мьянмой. Как уточнили в посольстве, в ряде государств действует транснациональная преступная сеть, которая вербует иностранцев под предлогом работы в Таиланде. Похищенная россиянка была задействована в нелегальном кол-центре.

«Некоторых россиян после прохождения "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля», – рассказали представители дипмиссии.

Девушку освободили полицейские Таиланда и Мьянмы. 8 октября российские дипломаты доставят ее в аэропорт Бангкока, чтобы она улетела домой.

Таиланд / Фото: unsplash.com / Jakob Owens

Комментарии 4

Гость

16:52:10 07-10-2025

Теперь её нужно осудить за незаконную работу в нелегальном колл-центре.
Кстати, планируются ли массированные удары по нелегальным колл-центрам в Таиланде?
Если нет то почему?

Гость

19:07:38 07-10-2025

интересно сколько заплатили? какая-то особая девушка или что?

Гость

20:59:33 07-10-2025

Гость (19:07:38 07-10-2025) интересно сколько заплатили? какая-то особая девушка или что... Модельная девушка.

Гость

09:58:30 08-10-2025

Гость (19:07:38 07-10-2025) интересно сколько заплатили? какая-то особая девушка или что...
это была простигосподи...

