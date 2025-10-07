Похищенную в Таиланде россиянку вызволили из рабства

8 октября освобожденная девушка улетит в Россию

07 октября 2025, 16:45, ИА Амител

Россиянку, которую похитили в Таиланде и продали в рабство, успешно вызволили. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Таиланде.

Напомним, жительница Читы приехала в Бангкок работать моделью, а оказалась в нелегальном лагере на границе с Мьянмой. Как уточнили в посольстве, в ряде государств действует транснациональная преступная сеть, которая вербует иностранцев под предлогом работы в Таиланде. Похищенная россиянка была задействована в нелегальном кол-центре.

«Некоторых россиян после прохождения "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля», – рассказали представители дипмиссии.

Девушку освободили полицейские Таиланда и Мьянмы. 8 октября российские дипломаты доставят ее в аэропорт Бангкока, чтобы она улетела домой.