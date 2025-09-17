Водителя с абхазскими номерами разыскивают в Барнауле за опасное вождение
Он играл в "шашки" и проехал на красный
17 сентября 2025, 09:35, ИА Амител
Вчерашний лихач с абхазскими номерами на пересечении Юрина и Покровской, который сначала играл в "шашки" по Северо-Западной, а потом пролетел на красный по встречке, все же заинтересовал полицию. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Как сообщили в барнаульской Госавтоинспекции, факт нарушения ПДД водителем "Ниссана" зафиксирован и уже передан в дежурную часть УМВД города. Сейчас сотрудники отдельного батальона ДПС устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Змеиногорском районе Алтайского края местный житель был лишен водительских прав на один год и семь месяцев и оштрафован на 30 000 рублей за управление автомобилем в состоянии опьянения.
09:46:35 17-09-2025
Горячие абхазы в Барнауле! Джигиты с гор спустились с мешком абрикосов.
10:16:47 17-09-2025
Пешиков , которые по доагонали переходят проезжую часть, не ищут
Судя по видео фильмокрут закусился с абхазом.
А проиграв стучит ментам.
22:45:37 17-09-2025
Гость (10:16:47 17-09-2025) Пешиков , которые по доагонали переходят проезжую часть, не ... Судя по видео он раньше на перекресток приехал, не?
10:19:30 17-09-2025
Не обязательно Джигит. Могут просто прекрываться номерами, пользуясь, что их не в базе дпс
10:31:23 17-09-2025
Гость (10:19:30 17-09-2025) Не обязательно Джигит. Могут просто прекрываться номерами, п...
Не джигит
13:42:02 17-09-2025
Гость (10:19:30 17-09-2025) Не обязательно Джигит. Могут просто прекрываться номерами, п... Довелось ехать в Сочи на абхазском авто. Водила едет нарушая и открыто говорит, что не боится наказаний, штрафов и т.п., т.к. номера другой страны.
11:31:24 17-09-2025
права забирать нужно
22:44:23 17-09-2025
Гость (11:31:24 17-09-2025) права забирать нужно... И что, машину надо забирать. На куске пластика без машины не поездишь, а на машине без куска пластика сплошь и рядом.
11:55:16 17-09-2025
Чел выкинь свой регистратор на помойку с такого расстояния да еще и днем нифига номера не видно
12:14:19 17-09-2025
- " Сейчас сотрудники отдельного батальона ДПС устанавливают все обстоятельства случившегося."============ А что без погони с опасными последствиями, можно найти?