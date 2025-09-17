Водителя с абхазскими номерами разыскивают в Барнауле за опасное вождение

Он играл в "шашки" и проехал на красный

17 сентября 2025, 09:35, ИА Амител

Водитель пролетел по встречке на красный / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Вчерашний лихач с абхазскими номерами на пересечении Юрина и Покровской, который сначала играл в "шашки" по Северо-Западной, а потом пролетел на красный по встречке, все же заинтересовал полицию. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Как сообщили в барнаульской Госавтоинспекции, факт нарушения ПДД водителем "Ниссана" зафиксирован и уже передан в дежурную часть УМВД города. Сейчас сотрудники отдельного батальона ДПС устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Змеиногорском районе Алтайского края местный житель был лишен водительских прав на один год и семь месяцев и оштрафован на 30 000 рублей за управление автомобилем в состоянии опьянения.