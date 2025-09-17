НОВОСТИОбщество

Водителя с абхазскими номерами разыскивают в Барнауле за опасное вождение

Он играл в "шашки" и проехал на красный

17 сентября 2025, 09:35, ИА Амител

Водитель пролетел по встречке на красный / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Водитель пролетел по встречке на красный / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Вчерашний лихач с абхазскими номерами на пересечении Юрина и Покровской, который сначала играл в "шашки" по Северо-Западной, а потом пролетел на красный по встречке, все же заинтересовал полицию. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Как сообщили в барнаульской Госавтоинспекции, факт нарушения ПДД водителем "Ниссана" зафиксирован и уже передан в дежурную часть УМВД города. Сейчас сотрудники отдельного батальона ДПС устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Змеиногорском районе Алтайского края местный житель был лишен водительских прав на один год и семь месяцев и оштрафован на 30 000 рублей за управление автомобилем в состоянии опьянения.

 

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

09:46:35 17-09-2025

Горячие абхазы в Барнауле! Джигиты с гор спустились с мешком абрикосов.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:47 17-09-2025

Пешиков , которые по доагонали переходят проезжую часть, не ищут

Судя по видео фильмокрут закусился с абхазом.
А проиграв стучит ментам.

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:45:37 17-09-2025

Гость (10:16:47 17-09-2025) Пешиков , которые по доагонали переходят проезжую часть, не ... Судя по видео он раньше на перекресток приехал, не?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:30 17-09-2025

Не обязательно Джигит. Могут просто прекрываться номерами, пользуясь, что их не в базе дпс

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:23 17-09-2025

Гость (10:19:30 17-09-2025) Не обязательно Джигит. Могут просто прекрываться номерами, п...
Не джигит

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:02 17-09-2025

Гость (10:19:30 17-09-2025) Не обязательно Джигит. Могут просто прекрываться номерами, п... Довелось ехать в Сочи на абхазском авто. Водила едет нарушая и открыто говорит, что не боится наказаний, штрафов и т.п., т.к. номера другой страны.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:24 17-09-2025

права забирать нужно

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:44:23 17-09-2025

Гость (11:31:24 17-09-2025) права забирать нужно... И что, машину надо забирать. На куске пластика без машины не поездишь, а на машине без куска пластика сплошь и рядом.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:55:16 17-09-2025

Чел выкинь свой регистратор на помойку с такого расстояния да еще и днем нифига номера не видно

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:19 17-09-2025

- " Сейчас сотрудники отдельного батальона ДПС устанавливают все обстоятельства случившегося."============ А что без погони с опасными последствиями, можно найти?

  -4 Нравится
Ответить
