Полицейский из Алтайского края поборется за звание лучшего участкового страны

Жители Первомайского района называют служителя закона своим "Анискиным"

01 ноября 2025, 14:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Старший участковый уполномоченный полиции отдела ОМВД России по Первомайскому району Александр Колпаков представит Алтайский край в финале Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый – 2025". Заключительный этап стартует 1 ноября и завершится 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Александра Колпакова жители Первомайского района называют своим "Анискиным". Его участок включает село Зудилово, поселок Ильича и 11 садоводств. Местные жители обращаются к участковому в любое время суток, зная, что он всегда придет на помощь.

В полиции Колпаков служит с 2012 года. За это время он заслужил уважение и доверие жителей. Его принцип прост: «В просьбах и чаяниях нет мелочей» – и этот подход сделал его одним из самых известных и уважаемых участковых в районе.