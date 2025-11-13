Полиция Таиланда арестовала россиянина по запросу США, назвав его хакером мирового класса

Его обвиняют в атаках на цифровую инфраструктуру государственных ведомств в Европе и США

13 ноября 2025, 16:43, ИА Амител

Задержанный россиянин / TCSD / t.me/novostiphuketa

В Таиланде полиция задержала гражданина России, который был объявлен в розыск в США по обвинению в хакерской деятельности. Об этом сообщил телеграм-канал "Новости Пхукета".

Как уточняется, мужчину арестовали на курортном острове Пхукет. Поводом послужило обращение американских властей к правительству Таиланда с запросом об экстрадиции.

«Об аресте россиянина было объявлено на пресс-конференции киберполиции Таиланда (TCSD). В ходе доклада глава ведомства генерал-лейтенант Сурапон Прембут рассказал о пяти операциях, главной из которых был разгром "сети Ли Йонг Пата", занимавшейся отмыванием денег», – говорится в сообщении телеграм-канала.

Известно, что задержанному россиянину 35 лет. Полиция Таиланда также назвала его "хакером мирового класса", причастным к атакам на цифровую инфраструктуру государственных ведомств в Европе и США.

Правоохранители Таиланда добавили, что в США делом россиянина займется ФБР. Они также подчеркнули, что операция по задержанию иностранца призвана укрепить сотрудничество между Таиландом и США в борьбе с преступностью.

