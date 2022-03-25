26 марта военные дважды перекроют Чуйский тракт для проезда

26 марта в Алтайском крае дважды закроют для движения участок Чуйского тракта. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Так, временно проезд ограничат:

с 07:45 до 09:00 на автодороге ЗАТО Сибирский — Р-256 «Чуйский тракт» — СНТ «Горизонт» (184 км а/д Р-256);

с 11:45 до 15:00 на автодороге СНТ «Горизонт» (184 км а/д Р-256) — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — с. Озерки.

Жителей Алтайского края просят заранее выбирать время для проезда данного участка трассы.