Алтайские либерал-демократы отстояли право на жильё для малообеспеченных семей

Депутаты парламента Алтайского края поддержали предложение фракции ЛДПР сделать социальный наём жилья более доступным для тех, кто в этом действительно нуждается. С инициативой на сессии 29 сентября выступил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, руководитель депутатского объединения Владимир Семёнов.

По краевому закону малоимущая семья имеет право на социальное жильё. Но только если проходит по критериям, в том числе и имеет доход не больше, чем установлено. Этот доход рассчитывается из нескольких составляющих. В том числе учитывается и государственная социальная помощь на основании социального контракта.

Однако, как отметили в ЛДПР, не все участники соцконтракта действительно улучшили своё положение. По словам Семёнова, в 2020 году помощь по соцконтракту получили чуть более трёх тысяч алтайских семей. И лишь треть из них формально преодолели трудную жизненную ситуацию. В 2021 году и того меньше — более чем из 6,6 тыс. семей перестали быть нуждающимися только тысяча, а это всего-то 15%. При этом они могут утратить право на социальное жильё.

«Складывается ситуация, при которой малоимущие граждане, занимающие активную жизненную позицию и получившие социальную поддержку, но так и не вышедшие из категории нуждающихся, утрачивают право на предоставление им договора социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. А ведь право на жильё является одним из основных конституционных прав граждан», — подчеркнул Семёнов.

ЛДПР предлагает не учитывать деньги в рамках соцконтракта при рассмотрении права на соцжильё. Коллеги из других фракций поддержали либерал-демократов. Почти все депутаты проголосовали «за». Поправки в закон приняли пока только в первом чтении. Теперь его отправят в органы местного самоуправления, чтобы узнать мнения с мест, а затем рассмотрят во втором чтении.